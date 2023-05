Ford E-Tourneo Courier, pronto all'avventura di ogni giorno

In occasione di Bring On Tomorrow Live, un evento realizzato a Copenaghen per presentare la strategia elettrica di Ford, la casa dell'ovale blu ha svelato il nuovo E-Tourneo Courier.

Pensato per affrontare le attività più differenti, l'E-Tourneo Courier è un multi-activity vehicle a cinque posti con un design ispirato ai Suv, che racchiude in dimensioni compatte per la città, un ampio spazio per i passeggeri e i loro bagagli. L'ultimo nato della famiglia Tourneo di Ford è dotato di una sofisticata trasmissione 100% elettrica, completata da un'ampia gamma di funzionalità digitali e connesse.

"Prodotti innovativi come E- Tourneo Courier - ha commentato Martin Sander, general manager di Ford Model e Europa - rappresentano il futuro di Ford in Europa: elettrico, divertente e spinto da un irrefrenabile spirito di avventura. Il nostro nuovo multi-activity vehicle 100% elettrico è l'ultima dimostrazione della nostra accelerazione verso una produzione globale di veicoli elettrici su larga scala, connessi, un vero e proprio must-have per i nostri clienti".

L'E-Tourneo Courier è uno dei dieci veicoli 100% elettrici che Ford offrirà in Europa entro il 2024, con l'obiettivo di vendere esclusivamente veicoli a zero emissioni entro il 2035.

La versione 100% elettrica arriverà in Europa nel 2024, dopo il lancio del Tourneo Courier con motore EcoBoost a benzina che sarà ordinabile già da quest'estate, con le prime consegne entro la fine del 2023.

Il nuovo arrivato in casa Ford è stato sviluppato per trasportare fino a cinque adulti e i loro bagagli in tutta comodità, con una praticità ottimizzata grazie ai sedili posteriori frazionati 60-40 e un bagagliaio più spazioso del 44% rispetto al modello precedente. Una maggiore altezza interna e l'ottimizzazione degli spazi offrono un abitacolo più comodo per i passeggeri nonché diverse aree per riporre oggetti, tra cui una console centrale configurabile, un vano 'segreto' e un frunk da 44 litri.

Il motore elettrico da 100 kW (136 CV) dell'E-Tourneo Courier consente di viaggiare in maniera fluida, ulteriormente accentuata dalla modalità di guida One Pedal 6, selezionabile dal guidatore. Il pacchetto di sistemi avanzati di assistenza alla guida più completo della categoria 7 facilita sia nei tragitti quotidiani sia nei viaggi più lunghi. È possibile, inoltre, scegliere tra le modalità di guida Normal, Eco e Slippery. Il veicolo può essere ricaricato in stazioni da 11 kW in corrente alternata o fino a 100 kW in corrente continua.