EVO rinnova la gamma, arrivano il Suv EVO 5 ed il pick-up Cross 4

Il brand EVO, che fa capo al gruppo DR, rinnova la sua gamma attraverso la EVO 3, la EVO 4 restyling, la nuova EVO 5, ed il pick-up Cross 4. Tra le novità spicca la EVO 5, che è diventata un suv compatto dalla lunghezza di 4,32 metri, e sfrutta un passo di 2 metri e 57 cm per offrire ampio spazio interno. Abbondante anche la capacità di carico, con il bagagliaio che raggiunge i 690 litri di volume utile. Sotto le forme moderne della vettura alberga un motore 1.5 turbo benzina da 136 CV e 210 Nm di coppia massima, accoppiato ad un cambio manuale a 6 marce, che le assicura una velocità massima di 185 km/h. Con il sistema Thermohybrid benzina/GPL, inoltre, la proposta del brand EVO promette consumi ridotti e basse emissioni di CO2.

Nella dotazione di serie sono inclusi il freno di stazionamento elettronico, gli interni in eco pelle, il tettuccio elettrico, l’infotainment con schermo da 8 pollici, la retrocamera, i cerchi in lega da 17 pollici, ed i fari a LED anteriori e posteriori. Il Pick-up Cross 4, immatricolato come autocarro N1, è pratico e concreto: offre 5 posti, ha lunghezza superiore ai 5,3 metri, un cassone di 1520x1520x470 mm, e nasconde sotto il cofano un motore 2.0 common rail da 136 cv che lavora in sinergia con un cambio manuale a 6 marce.

Imponente, con una massa di 2.040 kg, e capace di trainare fino a 2.000 kg, sfrutta un sistema 4x4 con marce ridotte inseribile elettronicamente e, grazie ad un angolo di attacco è di 31°, e di uscita di 24°, è in grado di superare una pendenza del 30%. Tra gli accessori presenti di serie su questa vettura troviamo i sedili in ecopelle, l’infotainment con schermo touch da 9 pollici compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, il cruise control, il TPMS, ed il climatizzatore.