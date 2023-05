Volkswagen ID.7 Gtx in arrivo berlina elettrica performante

A tre settimane dal lancio della ID.7, il modello che viene definito in uno slogan pubblicitario dell'azienda come soluzione di 'mobilità elettrica che porterà lontano' e che è accreditata di un'autonomia di oltre 700 km, Volkswagen annuncia ora di essere pronta a calare un nuovo asso, cioè la ID.7 Gtx che aggiunge a questo concetto quello della dinamicità delle prestazioni.

Terzo modello dopo ID.4 e ID 5 ad offrire una versione Gtx, la futura ID.7 Gtx sarà dunque il terzo modello ad offrire assieme mobilità elettrica e sportività intelligente, il tutto con un'autonomia elevata che la renderà ancora più interessante per fare grandi viaggi a impatto zero. Assieme ad alcuni immagini teaser, la stessa Volkswagen parla infatti di ID.7 Gtx come di 'una limousine per lunghe distanze con più potenza e trazione integrale' che seguirà a fine estate, con un evento di presentazione programmato per il 5 settembre allo IAA Mobility di Monaco.

Come nelle precedenti modelli Gtx derivate ID.4 e ID.5, la ID.7 'performante' sarà presente un sistema di gestione della dinamica a cui sarà affidato controllo intelligente del sistema di trazione integrale (ottenuto con doppio motore) e che permette di raggiungere la combinazione ottimale di efficienza, dinamica e stabilità di guida.

Sviluppato internamente da Volkswagen questo software controlla non solo il gruppo propulsore, ma anche tutti i sistemi di frenata, sterzo e controllo del telaio, a seconda del profilo di guida selezionato. ID.7 Gtx proporrà un autotelaio e un sistema di sterzo sostanzialmente migliorati rispetto alla piattaforma Meb (modular electric drive) di base.

Modello di punta della famiglia dei modelli elettrici ID la futura ID.7 Gtx sarà caratterizzata esternamente da elementi neri lucidi che - insieme alla verniciatura nera standard del tetto e ai finestrini oscurati - renderanno potente e distintivo l'aspetto di questo modello.

Le anticipazioni di Volkswagen non fanno cenno alle caratteristiche tecniche di ID.7 Gtx, ma secondo alcuni media del settore EV dovrebbero essere analoghe a quelle del recente suv coupé Cupra Tavascan, dotato di batteria da 77 kWh e accreditato di un potenza complessiva dei due motori pari a 340 Cv.