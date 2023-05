Honda e:Ny1, inedito B-suv elettrico su misura per l'Europa

Il design è elegante, l’immagine e il suo look su strada sono di livello elevato (vicini al premium) e la tecnologia è di ultima generazione, quella che Honda può sempre garantire. E’ il B-suv elettrico e:Ny1 il secondo modello 100% a batteria che la Casa giapponese ha scelto di dedicare all’Europa (arriverà in settembre) sfruttando l’esperienza fatta in Cina nel 2022 con un modello per quel mercato e frutto della jv con Gac. Il design ‘fresco’ di e:Ny1 segue la filosofia di sviluppo umanocentrico di Honda, che valorizza al massimo il sistema propulsivo completamente elettrico di questo modello per offrire un B-suv dinamico, raffinato e caratterizzato da una versatilità intuitiva. Un look, deciso e sofisticato, che è il risultato di sporgenze ridotte all'anteriore, grandi ruote e un’ampia carreggiata.

Con e:Ny1 viene inaugurata inoltre la nuova identità dei modelli completamente elettrici di Honda, con badge H bianchi diffusi su tutto il veicolo, a partire dal frontale. Inoltre, al posteriore, la scritta Honda è scandita in un nuovo lettering per creare un'estetica di livello superiore. Grazie al razionale posizionamento dei componenti del propulsore elettrico il layout interno di e:Ny1 garantisce un confort e una spaziosità che Honda definisce ”straordinari”. Ne è un esempio la console centrale che vanta una forma semplice con pulsanti facilmente accessibili, tanti spazi dove mettere oggetti e un sistema di ricarica wireless.

La plancia accoglie un grande display touch da 15.1 pollici - collocato in verticale - per dare accesso a una vasta gamma di opzioni di guida e Infotainment. Costruito sulla nuova architettura e:N F - una piattaforma con motore anteriore incentrata su una scocca ad alta rigidità, su un baricentro ribassato e su un’aerodinamica del fondo gestita attentamente - è la garanzia di un comportamento dinamico sempre divertente e sicuro. La struttura integra un motore elettrico da 150 kW (204 Cv) con 310 Nm di coppia e una scatola del cambio.

Il tutto è progettato per offrire accelerazioni e decelerazioni fluide e lineari. La batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 68,8 kW che offre fino a 412 km di autonomia (Wltp) e permette ricariche rapide in CC per andare dal 10 all'80% in soli 45 minuti. “e:Ny1 rappresenta la prossima tappa naturale nel nostro viaggio verso l'elettrificazione in Europa - ha commentato Tom Gardner, senior vice president di Honda Motor Europe - La nostra filosofia di sviluppo unisce una tecnologia intelligente incentrata sul cliente a uno splendido design e a dinamiche di guida stimolanti. Quest'ultimo suv la incarna appieno”.