Lexus 'attacca' in Usa Bmw e Mercedes con nuovo large suv TX

Lexus, il brand premium del Gruppo Toyota, si sta preparando ad ampliare la sua gamma nell'importante mercato Usa con il nuovo large suv TX con tre file di sedili. Lo ha confermato con una immagine teaser da cui evince anche la stretta parentela del corpo vettura con quello del suv Toyota Grand Highlander.

Il nuovo modello Lexus è strategico in quel Paese perché destinato ad una vasta fascia di utenti (per lo più famiglie) e destinato nella zona 'alta' a rispondere alla concorrenza di analoghi modelli Bmw, Mercedes e Genesis (marca premium di Hyundai). La foto teaser suggerisce che la nuova Lexus TX condividerà molto con il suv Toyota Grand Highlander. Nell'annuncio Lexus ha dato solo un accenno su ciò che ci sarà da aspettarsi con la frase 'sta arrivando qualcosa di grande!'.

Ed ha anticipato che ci saranno più informazioni sul TX 'presto'. Sulla base dei precedenti approcci del marchio del Gruppo Toyota al lancio in Usa di nuovi prodotti, c'è da spettarsi - scrive TheDetroitBureau - che la Lexus TX 2024 venga svelata integralmente entro la metà dell'anno.

TX condividerà come base la piattaforma TNGA-K del nuovo Toyota Grand Highlander m a con opzioni di propulsori più potente rispetto al large suv d'origine. Quel modello è offerto con il motore Hybrid Max che produce 362 Cv, ma anche con un turbo 4 cilindri da 265 Cv e un ibrido 2.5 (sempre a 4 cilindri) da 245 Cv.

Una precisazione arriva dal magazine Car&Driver: al lancio la gamma sarà composta dalle versioni TX350 con motore V6 e TX500h che userà il propulsore ibrido da 367 Cv già presente nel modello RX. Ed è evidente che finiture ed equipaggiamenti del nuovo TX saranno adeguati (e per alcuni elementi superiori) rispetto alle dirette rivali Bmw X7 e Mercedes GLS.