La piccola Volvo Ex30 pronta al suo debutto in società

E' tutto pronto perché il sipario si alzi sulla nuova 'piccola' elettrica di casa Volvo. La casa automobilistica svedese ha infatti annunciato che il prossimo 7 giugno svelerà il nuovo Suv Volvo Ex30 a trazione esclusivamente elettrica. A partire dalla medesima data sarà anche possibile effettuare già l'ordine o il pre-ordine del nuovo modello in alcuni mercati selezionati.

Il più piccolo rappresentante della crescente gamma di Suv elettrici di Volvo è stato annunciato per la prima volta nel novembre 2022, in occasione dell'arrivo dell'ammiraglia Ex90.

Dal 'fratello maggiore', la nuova arrivata potrebbe ereditare diversi dettagli di stile, anche se Ex30 promette un'indole più sportiva e in linea con le offerte dei concorrenti.

La Volvo Ex30 dovrebbe essere basata su una versione compatta della piattaforma modulare Sea (Sustainable Experience Architecture) di Geely, che già supporta Suv di dimensioni compatte. Probabilmente anche l'offerta di una scelta tra motori elettrici singoli e doppi, insieme a batterie di diverse capacità.