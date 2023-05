Kit Tesla per Model S Plaid, diventa supercar da 320 all'ora

Tesla ha ufficializzato la disponibilità del nuovo Track Package per la Model S Plaid in grado di 'sbloccare' la velocità massima che può arrivare - secondo il costruttore - a 200 miglia all'ora, cioè oltre 320 km/h.

Proposto ad un costo compreso fra 15.000 e 20.000 dollari il kit che trasforma la Model S in un bolide elettrico, capace di far impallidire molte supercar, si acquista on line con la stessa facilità di un ordine Amazon. E' richiesta la scansiona di un codice QR sulla pagina del sito Tesla o copiando questo link (https://shop.tesla.com/product/model-s-plaid-track-package) su un dispositivo mobile.

Disponibile nel giugno 2023, con spedizione al centro assistenza Tesla preferito e installazione incluse nell'acquisto (si suppone che l'iniziativa riguardi solo gli Stati Uniti visto che queste modifiche sono vietate in Europa, se non attraverso nuova omologazione) il Track Package - afferma il costruttore - è stato progettato per la migliore esperienza in pista.

Così modificata la Model S Plaid offre maggiore stabilità ad alta velocità, massima tenuta in curva e capacità di arresto adeguate alla guida ad alte prestazioni, 'sbloccando' appunto la velocità massima che tocca le 200 miglia all'ora. Il Track Package include ruote forgiate in alluminio, pneumatici da pista e uno speciale liquido freni, oltre a nuovi dischi in carburo di carbonio-silicio e pinze forgiate in un unico pezzo con pastiglie ad alte prestazioni.

Tesla dettaglia che la confezione include il kit freni carboceramici con 2 dischi anteriori in carburo di carbonio-silicio da 410 x 40 mm più 2 dischi posteriori in carburo di carbonio-silicio da 410 x 32 mm. Ci sono 2 pinze anteriori forgiate monoblocco a 6 pistoncini con pastiglie dei freni ad alte prestazioni e 2 pinze posteriori forgiate monoblocco a 4 pistoncini con pastiglie dei freni ad alte prestazioni. E vengono modificati che i 2 freni di stazionamento integrati montati su pinza. L Nuove anche le ruote 20 x 10J Zero-G con pneumatici Goodyear Supercar 3R 285/35 R 20 (anteriori) e 20 x 11J Zero-G con pneumatici 305/30 R 20 Goodyear Supercar 3R (posteriori).