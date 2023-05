Bentley Speed Edition 12: la celebrazione del W12

Bentley celebra il propulsore W12, montato sulle sue ammiraglie ad alte prestazioni, attraverso l'edizione limitata Speed Edition 12.

Si tratta di un allestimento ad esclusivo appannaggio di Speed Bentayga, Flying Spur, Continental GT e Continental GT Convertible equipaggiate con il motore a 12 cilindri. I modelli Speed Edition 12 si distinguono per il badge Edition 12, la targhetta numerata del propulsore, il ricamo Edition 12, le cuciture a contrasto dei sedili graduate per colore, e per l'impiallacciatura in Grand Black del cruscotto lato passeggero con la sequenza di accensione del motore incisa accanto a un badge Edition 12 intarsiato.



Queste vetture verranno prodotte in 120 esemplari per ciascuno dei quattro modelli, ed i clienti riceveranno un modello in scala del 15% del blocco motore W12 Bentley realizzato utilizzando l'alluminio ricavato da un blocco motore W12 originale.

Il propulsore W12 di Bentley arrivò nel 2003, quando il brand diede vita al primo modello completamente nuovo realizzato sotto la proprietà del Gruppo Volkswagen, la Continental GT. Più corto del 24% rispetto ad un V12 equivalente, il W12 biturbo da 6.0 litri è stato evoluto nel tempo: lo dimostrano un aumento del 37% della potenza e del 54% della coppia motrice, oltre a una riduzione del 25% delle emissioni.