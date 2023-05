Alla Defender convertibile ci pensa Heritage Custom

Heritage Customs ha presentato il primo esempio finito della sua Valiance Convertible, ovvero una produzione limitata basata sul Land Rover Defender, per l'occasione trasformata in cabrio. La conversione al tetto soft-top del celebre modello Land Rover, nel sua attuale versione, è combinata con una serie di altre opzioni di personalizzazione per l'esterno e l'interno.

Il progetto è nato attorno ad una Defender 90, a passo corto, fornita da un cliente che ha anche dettato le specifiche uniche per la trasformazione. Da qui, l'idea di inserire il progetto nel programma Carchitecture di Heritage Custom. Per la conversione sono stati necessari tre mesi di lavoro, con un costo 85.000 euro, da aggiungere al prezzo del veicolo originale, per un totale di circa 138.000 euro.

Dopo aver tagliato il tetto e i montanti posteriori della Defender a due porte, Heritage Customs ha aggiunto una struttura, omologata Fia, progettata per rinforzare il telaio e supportare la parte superiore del tetto morbido e personalizzato. Quest'ultimo ha un funzionamento semi-elettrico, il che significa che si apre automaticamente dopo che il conducente rilascia manualmente i fermi.

La Valiance Cabriolet è poi dotata di pneumatici speciali del catalogo Heritage Custom. Anche l'interno è completamente personalizzabile, con rivestimenti in pelle nel colore desiderato, intarsi incisi in 3D, inserti in metallo e altri dettagli speciali. Il progetto non implica invece alcuna modifica meccanica.