Volkswagen Golf R 333, la limited edition svelata sul web

Un video di appena 27 secondi, ma decisamente esplicativo, per presentare la nuova Golf R 333 limited edition attraverso il canale YouTube di Volkswagen R.

In pochi istanti si riesce a percepire tutto il potenziale dell'auto, a partire dalla caratterizzazione estetica, con una verniciatura giallo brillante che viene contrastata dai cerchi neri con pinze blu.

Non mancano dettagli specifici, come la grafica sottoporta con tanto di logo 333, e l'elemento sul passaruota anteriore di colore nero con la R evidenziata in blu.

Completano il quadro altri loghi R sempre in blu, e le due coppie di scarichi griffate Akrapovic, sinonimo di sound sportivo. Anche se non sono stati mostrati gli interni, è probabile che l'abitacolo possa ricevere ulteriori personalizzazioni. Inoltre, il nome 333 potrebbe essere legato ad una potenza di 333 CV espressa dal 2 litri sovralimentato che equipaggia la Golf R, ma anche su questo aspetto si attendono comunicazioni ufficiali.