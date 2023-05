Range Rover Velar punta al modern luxury essenziale

Una nuova versione per Range Rover Velar che punta ancora più verso il concetto di modern luxury. La nuova arrivata del brand punta sulla più recente tecnologia, sulla raffinatezza e su un nuovo design all'insegna dell'essenziale. "La nostra idea di modern luxury - ha commentato Marco Santucci, presidente e amministratore delegato di Jaguar Land Rover Italia - passa attraverso il design di Velar, che ora si evolve ulteriormente. Non a caso abbiamo deciso di presentarla con un'istallazione che parla di essenzialità e libertà dal non infipensabile".

Sul fronte esterno la nuova Velar è caratterizzata da una griglia che si coniuga con il caratteristico tetto sospeso, dalla linea di cintura ininterrotta e dalle maniglie delle porte a filo che definiscono la famiglia di Suv di lusso. I nuovi fari sono super-slim Pixel Led 5 e offrono una nuova estetica, oltre ad una visibilità ottimale. Gli esterni sono arricchiti da un nuovo paraurti posteriore basso e da dettagli scuri. La filosofia di design riduttivo di Range Rover continua poi negli interni, dove la consolle centrale integra un nuovo touchscreen in vetro curvo da 11,4 pollici, che consente un controllo immediato e intuitivo di tutte le funzioni chiave del veicolo. Allo stesso tempo, la cabina artigianale presenta sedili ridisegnati, nuovi colori e nuovi materiali, inclusa un'opzione alternativa alla pelle.

"Il cambiamento di Velar si nota soprattutto all'interno - ha detto ancora Santucci - dove la raffinatezza fa un salto in avanti anche rispetto a Range Rover e Range Rover Sport. I materiali utilizzati per gli interni sono sostenibili e la tecnologia è al servizio del cliente, come nel caso dell'insonorizzazione e della purificazione dell'aria". La suite completa di tecnologie dedicate al comfort e al benessere dei passeggeri è gestita dal nuovo touchscreen. Per offrire un abitacolo interno che rappresenti un'oasi di tranquillità, priva di intrusioni e rumori stradali, la Nuova Range Rover Velar è dotata del sistema Active Road Noise Cancellation.

È disponibile, in opzione, anche il dispositivo Cabin Air Purification Plus, che migliora la qualità dell'aria in cabina. Il Software Over The Air assicura invece che la nuova Range Rover Velar possa sempre ricevere gli ultimi aggiornamenti software a discrezione del cliente. Molteplici sono le soluzioni per il propulsore, incluso il plug-in P400e, oggi con un'autonomia aumentata del 21%, per una percorrenza che arriva a 64 km in modalità all-electric. Disponibile anche una gamma di motori Ingenium diesel, tutti dotati di tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle che aumenta efficienza e prestazioni.