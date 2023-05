Mini Cooper SE 2024, test per confermare tutte le 'emozioni'

Anche la prossima famiglia Mini, e in particolare la Cooper SE completamente elettrica, offrirà l’esclusivo piacere dinamico definito ‘sensazione go-kart’ che fin dall’inizio ha caratterizzato i modelli sviluppati dal 2001 in poi dal Gruppo Bmw. Nella Mini elettrica, che verrà proposta nelle due versioni Cooper E con potenza di 135 kW e Cooper SE da 160 kW, la coppia massima sarà infatti disponibile fin da regimi molto bassi, per accelerazioni sempre pronte e senza ritardi di erogazione.

Dopo centinaia di test in laboratorio, su strada e nelle piste private (come quelle della Lapponia dove si sono svolte le prove invernali alle temperature più basse) i collaudatori del Gruppo Bmw hanno messo ‘sotto pressione’ le Cooper E ed SE - sempre camuffate con i caratteristici adesivi optical - per verificare che le future versioni elettriche offrano le emozioni che le Mini garantiscono da sempre a chi si siede al volante e scopre le capacità dinamiche di questo modello unico nel panorama mondiale.

Nell'imminente quinta generazione della Mini, del resto, il continuo progresso nelle aree della tecnologia, dell'efficienza e dell'erogazione di potenza rifletterà - enfatizzandola - una storia ricca di tradizione nell’innovazione e nel divertimento di guida portandolo a un nuovo livello. La batteria ad alta tensione agli ioni di litio è installata nel pianale della Mini Cooper Electric per una tenuta di strada e una distribuzione del peso ottimali, aumentando al contempo la stabilità e l'agilità del veicolo.

I tecnici e i progettisti Mini sono inoltre stati in grado di attingere all'esperienza di sviluppo all'interno del Bmw Group per proporre una dinamica di guida ulteriormente migliorata. L’accresciuta capacità della batteria - che nella Cooper E è di 40,7 kWh, e nella Cooper SE è di 54,2 kWh - conferirà ai nuovi modelli un’autonomia compresa tra 300 e 400 km estendendo così notevolmente le opportunità di cercare le ‘emozioni’ in autostrada e fuori città.

La nuova Mini Cooper Electric sarà prodotta insieme alla futura generazione di Mini Countryman nello stabilimento del Gruppo Bmw a Lipsia a partire dal prossimo novembre. Il futuro completamente elettrico di Mini sarà poi completato dalla Aceman a partire dal 2024. Lanciata nel 2020, la Mini Cooper SE elettrica ha registrato un aumento delle vendite del 25,5% nel 2022, diventando di gran lunga il modello Mini più popolare, con oltre 43.000 unità a emissioni zero vendute in tutto il mondo lo scorso anno.