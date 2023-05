Alpine A290_β, torna il mito Renault 5: elettrica in stile Formula E

Con le sue forme ispirate alla Renault 5, due motori elettrici ad alte prestazioni montati sull'asse anteriore, posizione di guida centrale come sulle monoposto, aerodinamica racing, la concept car A290_β di Alpine propone la reinterpretazione moderna ed estrema di una vettura che nella variante elaborata per le corse a Dieppe è stata un vero e proprio oggetto di culto per tanti ragazzi d'un tempo.

Questa compatta show car a tre volumi prefigura il primo dei tre modelli della futura gamma "dream garage" della Casa francese, auto pensate per divertire nella guida di tutti i giorni, anche in città. Anticipa, quindi, i reveal di un inedito crossover sportivo e dell'erede dell'attuale A110, tutti a zero emissioni.

Svelata in premiere mondiale a Bristol, la piccola belva EV transalpina è la base per la futura A290 di serie. Atipica tre posti, presenta i due sedili dei passeggeri sistemati più lateralmente rispetto all'asse centrale della vettura e alla poltrona di guida, così da far godere appieno anche a chi viene trasportato le emozioni provenienti dalla strada.



Se lo stile esterno della 'beta' è un manifesto del design del modello che sarà, ispirato appunto al mito R5 Alpine, l'abitacolo con la particolare configurazione già vista sulla concept-car Alpenglow del 2022, lascia spazio alla fantasia circa le reali intenzioni dei progettisti. L'auto che entrerà in produzione nel 2024 nella Manufacture di Douai, si può immaginare, avrà uno schema più 'convenzionale'. Nascerà sulla piattaforma CMF-B EV del gruppo francese, quella dedicata ai veicoli elettrici del segmento B e monterà motori prodotti nella fabbrica di Cléon.

Intanto, la "visione" di sportività urbana mostrata in Inghilterra è in grado di stimolare gli ormoni degli appassionati e delle appassionate di auto. Già omologata per la pista dalla Fédération Française du Sport Automobile, la A290_β sfoggia volante con telemetria, sedili in carbonio avvolgenti tipo corsa, anche per i passeggeri e, all'esterno, un'aerodinamica particolarmente accattivante.

A livello di stile spiccano, poi, l'asse longitudinale color magenta e quello orizzontale blu che - chiariscono i progettisti -, vogliono sottolinearne da una parte la potenza, la tecnica e la velocità, in un'ideale fusione tra uomo e macchina e dall'altra la condivisione di emozioni tra il conducente e i passeggeri. Come spiega Antony Villain, direttore del design di Alpine, la "A290_β mescola spirito di competizione e influenze urbane. Si rivolge a una nuova generazione di appassionati. Con le sue proporzioni e dettagli tecnici, ci porta, fin dal primo sguardo, nel mondo di una sportività reinventata. Fedeli al know-how di Alpine nell'esperienza di guida, abbiamo posto il conducente al centro dell'abitacolo. All'interno e all'esterno, A290_β è progettata basandosi su questo principio guida. Nel momento della svolta verso l'elettrico, è un modo di dimostrare quanto ci teniamo al Dna di Alpine e con quale spirito sviluppiamo le Alpine del futuro".

Lunga 4,05 metri, larga 1,85 metri, con uno sviluppo in altezza di 1,48 metri, questa show-car ha come ulteriori elementi distintivi il passo corto e le carreggiate importanti che nascondono generose ruote da 20 pollici. Le ampie prese d'aria del paraurti anteriore, i retrovisori con funzione aerodinamica, le ventole delle batterie a vista sono altri elementi che sottolineano il forte carattere della vettura. Non mancano gli indicatori di direzione a scorrimento, come vuole la tendenza attuale, e i fari con firma a doppia x, che "preannunciano quella del modello di serie". Altro motivo che ritroveremo sull'auto in produzione dal prossimo anno è quello particolare dei cerchi.

Sulla A_290 di serie, poi, potrebbe essere riproposto il retrotreno multi-link sviluppato per la concept. Confermata, invece, la futura disponibilità di sospensioni idrauliche con ammortizzatori regolabili e del tasto 'ov' (overtake) che permetterà di ottenere per alcuni secondi un surplus di potenza, proprio come le vetture da corsa. Invece, i fanali posteriori verticali che ricordano le vetture endurance, come l'Alpine A470, difficilmente saranno riproposti uguali.