Svelato il Ram 1500 Rev 2025 in versione elettrica

Il nuovo Ram 1500 Rev 2025, ovvero il primo pick-up leggero full-electric a batteria di Ram Truck, ha fatto il suo debutto al Salone Internazionale dell'auto di New York.

"Il Ram 1500 Rev full-electric - ha dichiarato Mike Koval Jr, Ceo del marchio Ram Stellantis - è una pietra miliare del nostro percorso che mira a offrire le migliori soluzioni elettrificate del settore e rafforza ulteriormente la nostra gamma pluripremiata. Crediamo nella possibilità di offrire ai nostri clienti la giusta gamma di soluzioni di propulsione e continueremo a ridefinire il segmento dei pick-up".



La versione 2025 del Ram 1500 Rev offrirà due opzioni full-electric, tra cui un pacco batteria standard da 168 kWh con un'autonomia mirata fino a 350 miglia (563 km) e un pacco batteria opzionale di grandi dimensioni da 229 kWh con un'autonomia mirata fino a 500 miglia (805 km). In entrambi i casi, è possibile aumentare l'autonomia di un massimo di 110 miglia (177 km) in circa 10 minuti grazie alla ricarica rapida da 800 VCC fino a 350 kW.

La ricarica bidirezionale da veicolo a veicolo, da veicolo a impianto domestico e da veicolo a rete consente poi a Ram 1500 Rev di ricaricare un altro veicolo elettrico a batteria Stellantis o di fornire energia alla rete. Il pick-up può anche essere utilizzato per fornire energia a un'abitazione, gestire un party all'aperto o fornire energia a un campo o a un cantiere. Un quadro di potenza nel cassone può fornire fino a 7,2 kW, mentre un quadro di potenza nel bagagliaio può fornire fino a 3,6 kW.

Altre prestazioni includono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi, 654 CV di potenza e circa 840 Nm di coppia, una capacità di guado massima di 61 cm, una capacità di traino massima di 6.350 kg e un carico utile massimo di 1.225 kg.

Cinque sono gli allestimenti previsti, ovvero Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Limited e il nuovo Tungsten. Al Ram 1500 REV full-electric farà poi seguito il nuovo Ram 1500 Rev Xr, annunciato con un'autonomia da primato.