Frontale più aggressivo per Mercedes-AMG Gt Coupé 6 cilindri

Con il nuovo frontale ispirato ai modelli V8, le Mercedes-Amg GT Coupé a quattro porte con motore a sei cilindri guadagnano in grinta estetica e appeal. Il restyling del modello ha interessato principalmente la parte inferiore del musetto della vettura, con la previsione di prese d'aria laterali maggiorate con funzioni principalmente estetiche e, sotto la calandra, con l'adozione di una griglia più generosa e aggressiva, destinata al raffreddamento di motori e freni. I tre nuovi elementi nel complesso richiamano come disegno i profili alari di un jet.

Con l'occasione, la Casa di Stoccarda ha ampliato anche la dotazione dell'equipaggiamento di serie proposta per le 6 cilindri a benzina di 3,0 litri da 367 e 435 Cv, aggiungendo anche il tetto in cristallo con tendina ad azionamento elettrico e il sistema di ricarica senza fili per il telefonino per i passeggeri posteriori. Da segnalare, inoltre, grafica rivista e configurazioni aggiuntive per il sistema digitale di infotainment Mbux (Mercedes-Benz user experience). Già ordinabile sul mercato tedesco, l'aggiornamento prevede anche la disponibilità per gli allestimenti 'base' del pacchetto 'Chrome', con colorazione nero lucido e cromato per lo splitter anteriore, oltre che del pacchetto Fibra di carbonio. Infine, la paletta colori per la carrozzeria è stata ampliata con un inedito bianco metallizzato.