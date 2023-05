Stellantis: vista a sorpresa la nuova Fiat 600 in Germania

E’ stata sorpresa sulle strade tedesche la Fiat 600, la nuova auto della casa torinese che dovrebbe debuttare nel segmento B nel corso del 2023. La vettura è stata fotografata durante dei test su strada in Germania. Il nome della vettura si intravede sulla modanatura laterale e questo confermerebbe che si tratta appunto della 600. La vettura è dotata di 5 porte, ricalca lo stile della Fiat 500 ma con maggiori dimensioni. La propulsione sarà sicuramente elettrica come è già emerso nei mesi scorsi in alcune prime anticipazioni. A parte gli adesivi sulla fiancata, l’auto non è camuffata e sembra quindi la versione definitiva.

Nel corso del 2023 le opportunità di scelta nel segmento più amato dagli italiani, il B, si allargheranno significativamente con il debutto dell’inedita Fiat 600, una hatchback 5 porte che occuperà lo spazio attualmente esistente tra la 500 e l’inossidabile Panda. Come è confermato da una immagine che ha colto un prototipo in collaudo sulle strade tedesche, la nuova 600 avrà un look ispirato proprio a quello della 500, rivisto però in funzione della presenza in gamma di una versione 100 elettrica, che affiancherà la variante benzina con il 3 cilindri 1200 da 100 Cv. Questa doppia offerta propulsiva è la positiva conseguenza della stretta parentela di 600 con Jeep Avenger modello con cui la nuova segmento B torinese condividerà la piattaforma Stellantis CMP (EMP1) - ampiamente collaudato su diversi modelli DS, Citroen, Opel e Dongfeng - e l’impianto produttivo di Tychy in Polonia. La stretta parentela con la Avenger rende plausibile ipotizzare che la versione Bev della Fiat 600 utilizzi il sistema a 400 Volt prodotto in Francia dalla Emotors (Jv fra Stellantis e Nidec) che sfrutta una batteria agli ioni di litio da 54 kWh e produce 156 Cv.

Ultimo aggiornamento: 05 maggio 2023, 15:43