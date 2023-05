Si aprono gli ordini della Toyota Aygo X Undercover

La Toyota Aygo X Undercover, svelata in concomitanza della sfilata "autunno 2023" dello stesso brand di moda, durante la Paris Fashion Week, è ordinabile, e sarà disponibile presso le concessionarie Toyota entro la fine di giugno, ma solamente 1.000 esemplari sono destinati all'Italia.

Il prezzo di listino è fissato in 21.950 euro per la versione con cambio manuale, mentre per avere il cambio automatico S-CVT bisogna prevedere un esborso supplementare di 1.200 euro.

Trasmissione automatica a parte, l'unico optional previsto per l'Aygo X Undercover è il sistema audio premium JBL con 4 altoparlanti dal costo di 500 euro.

Usufruendo dello sconto di 3.250 euro, proposto in fase di lancio, in caso di permuta o rottamazione, il prezzo d'acquisto di Aygo X Undercover scende a 18.700 euro per la versione manuale, ed a 19.900 euro per quella con il cambio automatico.

Le novità di design della vettura annoverano un'esclusiva colorazione grigio con finitura bi-tone, appositamente sviluppata da Toyota, gli inserti Coral Red per i cerchi in lega da 18 pollici e, per gli interni, sedili brandizzati, tappetini con motivo monogram. Non mancano adesivi sul tetto che mettono in mostra il claim Chaos/Balance. .