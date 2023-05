Una speciale Defender Works V8 celebra isola di Islay

Un'edizione speciale di Classic Defender, per Land Rover Classic che ha svelato la sua Classic Defender Works V8 Islay Edition. L'edizione a tema celebra sia Spencer Wilks, amministratore delegato della Rover Car Company e uno dei fondatori di Land Rover, sia l'isola di Islay, in Scozia, dove è nato il nome Land Rover ed è originata la stirpe Defender.



La Classic Defender Works V8 Islay Edition si ispira a una Land Rover Serie IIa di Spencer Wilks, oggi nella collezione Land Rover Classic e all'isola delle Ebridi dove Spencer trascorreva le sue vacanze. La tenuta Laggan sull'Islay era infatti utilizzata per testare i prototipi e nel 1947, mentre Wilks guidava la sua Rover modificata su un terreno difficile, un guardacaccia della tenuta osservò che quella doveva essere una land Rover, dando così origine al nome.

Basata sulle stesse specifiche tecniche del Classic Defender Works V8, la Islay Edition è alimentata da un motore a benzina V8 da 5.0 litri da 405 CV abbinato a una trasmissione automatica Zf a otto velocità. Ogni esemplare è completamente restaurato, riprogettata e aggiornata, utilizzando veicoli prodotti dal 2012 al 2016.

La Works V8 Islay Edition sarà limitata a 30 esemplari, tutti Station Wagon, dei quali 17 disponibili a passo corto 90 e 13 disponibili in versione a sette posti 110. "Nel 2023 - ha commentato Paul Barritt, direttore di Land Rover Classic - festeggiamo i 75 anni di Land Rover. Spencer Wilks e l'Isola di Islay sono una parte importante della nostra storia e la Classic Defender Works V8 Islay Edition è l'occasione ideale per celebrare un anniversario storico. L'unità si ispira ad un veicolo speciale della nostra collezione, la bellissima Serie IIa di Spencer Wilks, ed è influenzata dai prodotti speciali e dall'incredibile natura della stessa Islay".

La Defender Islay Edition ha un prezzo di 230.000 sterline per la versione 90 e 245.000 sterline per la 110.