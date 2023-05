Spirito racing e sensibilità green, ecco nuova Abarth 500e

Ordinabili sia con carrozzeria chiusa sia con tetto in tela, le nuove Abarth 500e abbinano lo spirito racing tipico della Casa dello Scorpione alla sostenibilità delle vetture elettriche. A poche settimane dalla presentazione della versione di lancio "Scorpionissima", esaurita in un lampo, ecco la proposta di serie della piccola "green" a zero emissioni. Proposta in allestimento "base" e Turismo sia per la variante hatchback sia per la cabrio, la pepata sportiva viene offerta a partire da 37.950 euro per prenotazioni effettuate online sul sito ufficiale del Costruttore.



Guarda le fotoAbarth 500e

Accreditata di una potenza massima di 113,7 kW (155 Cv) e di una coppia massima di 235 Nm, la piccola belva EV vanta uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 7 secondi. Look sportivo con cerchi in lega da 17", fari LED con Abarth Signature, minigonne, paraurti specifici aggressivi e linee taglienti, interni con sedili profilati e avvolgenti, poggiatesta integrati e volante a 3 razze, oltre alla maggiore grinta estetica vanta in più rispetto alla Fiat da cui deriva anche l'assetto specifico e le nuove modalità di guida Abarth. Grafica specifica anche per i due schermi in plancia, da 10,25 pollici per l'infotainment e da 7" per il quadro strumenti.

Completa il quadro emozionale un suono specifico che riproduce quello di una chitarra rock ogni volta che si accende o si spegne la vettura. Non manca, volendo, l'inconfondibile "rombo" dello Scorpione grazie all'Abarth Sound Generator, previsto per le Turismo: riproduce fedelmente il sound di un motore a benzina Abarth ispirato al celebre scarico Record Monza.

In merito ai due allestimenti, dalla Abarth evidenziano: "La Turismo si pone al vertice della nuova gamma, offrendo come sempre grandi prestazioni, uno stile unico e il sound originale Abarth. Combina potenza e bellezza e incarna uno spirito elegante e sportivo allo stesso tempo. I dettagli degli interni e degli esterni rafforzano la passione dei veri gentleman driver, realizzando al contempo i sogni di chi cerca uno stile di vita moderno. Gli esterni sono impreziositi da cerchi in lega dedicati da 18" in grigio titanio diamantati che avvicinano il guidatore alla strada con le loro prestazioni di tenuta e un design aggressivo e tagliente, che combinano uno stile moderno con l'eleganza tradizionale".

Dotata di una batteria da 42 kWh, la Nuova Abarth 500e promette un'autonomia fino a 265 km per pieno di elettroni e una ricarica rapida supportata fino a 85kw in corrente continua (DC). Bastano, così, meno di 5 minuti per accumulare una riserva di energia sufficiente per il fabbisogno giornaliero di chilometri (circa 40 km). La ricarica rapida raggiunge l'80% dell'autonomia in soli 35 minuti.