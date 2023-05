Vernice speciale e allestimenti top per Ford Kuga Graphite

La colorazione speciale grigio opaca, dettagli di stile specifici e una dotazione tecnologica per l'assistenza alla guida di alto livello caratterizzano la nuova Ford Kuga Graphite Tech Edition, allestimento speciale proposto per le versioni full hybrid da 190 Cv della Suv dell'Ovale blu.

Disponibile sia con trazione anteriore sia integrale, riconoscibile al primo sguardo anche per il design particolare dei cerchi in lega da 19 pollici, di colore nero lucido, questa limited edition prevede come equipaggiamento standard l'Adaptive Cruise Control che mantiene la velocità impostata e accelera/frena automaticamente la vettura per mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che la precede. Presenti, inoltre, il Blind spot information system per avvisare della presenza di veicoli nell'angolo cieco del guidatore, l'head-up display che proietta informazioni sul parabrezza, i fari Quad Led adattivi e predittivi e l'Active park assist, per parcheggi senza stress.

"Sono molte le ragioni - sottolinea Jon Williams, general manager Ford Blue in Europa - per le quali Kuga riscuote così tanto successo, rappresentando una parte importante della nostra gamma. Tra queste c'è sicuramente l'ampia scelta di opzioni di potenza, che prevedono anche l'ibrido plug-in più venduto, un look sportivo e un'esperienza di guida all'avanguardia. Ora l'abbiamo resa ancora più attraente per gli acquirenti di Suv, con uno stile più accattivante e tutta la nostra tecnologia di guida più richiesta, disponibile di serie".

Prodotta nell'impianto iberico di Valencia, in Spagna, già ordinabile in Europa, la Ford Kuga Graphite Tech Edition sarà in consegna dal prossimo giugno. La sua dotazione comprende di serie il pacchetto Styling ST-Line (spoiler posteriore maggiorato, pinze dei freni verniciate di rosso, pedaliere e soglie battitacco in alluminio). Tra gli optional previsto il Black Package, con finiture nere per il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori, le prese d'aria della fascia anteriore e lo spoiler posteriore, oltre a cerchi in lega neri lucidi di misura 20 pollici.