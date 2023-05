Toyota Prius, si aprono gli ordini

Disponibile nelle concessionarie Toyota a partire dal mese di giugno, la nuova Prius Plug-in è ordinabile. Cambiata nel look, ora più dinamico, e realizzata sulla piattaforma GA-C di seconda generazione, presenta un motore elettrico più potente accoppiato ad un propulsore a benzina due litri per una potenza combinata di 223 CV, e consente di percorrere oltre 80 km in modalità elettrica. Sono tre gli allestimenti in listino, che rispondono alle sigle Active, Lounge e Lounge+. Già dal primo sono di serie i cerchi in lega da 17 pollici, i fari full LED, il sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3 pollici, i sedili riscaldabili in tessuto sportivo, ed il pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione e Blind Spot Monitor.

I prezzi della nuova Toyota Prius Plug-in Hybrid partono dai 42.200 euro della versione Active, mentre la Lounge e la Lounge+ hanno un costo, rispettivamente, di 43.700 e 50.000 euro. La vettura accede agli ecoincentivi nella fascia più bassa attualmente prevista, quella che va da 0 a 20 g/km di CO2 e, grazie agli ecobonus in caso di rottamazione ed al contributo della casa, il prezzo di attacco scende, in fase di lancio, a 34.700 euro per la versione Active, ed a 36.000 euro per la versione Lounge. Mentre l'allestimento Lounge+, che non rientra nei parametri dell'ecobonus perché fuori dai limiti di prezzo di listino, viene proposta in promozione lancio a 43.500 euro. Non manca un'offerta finanziaria Toyota Easy, pensata per la versione Lounge, che prevede un piano di 48 mesi, con un anticipo di 5.300 euro e rate da 399 euro con la possibilità di restituire, cambiare o rifinanziare la vettura durante tutto l'arco del periodo di finanziamento.

La proposta di noleggio a lungo termine Kinto One, con anticipo di 6.200 euro (iva esclusa), e 48 canoni mensili di 399 euro, prevede un'offerta all-inclusive, comprensiva di RCA, Kasko, F&I, Manutenzione ordinaria e straordinaria.