Mustang Mach-E GT diventa la prima elettrica firmata Shelby

Davvero insolita la decisione che Shelby, celebre azienda Usa specializzata in auto sportive e vetture da competizione, ha preso per lanciare il suo primo modello elettrico.

Creata per festeggiare il centenario dalla nascita del fondatore - il pilota Carroll Shelby che è passato alla storia per aver partecipato alla nascita della GT40 Mk IV con cui Ford sfidò negli Anni '60 la Ferrari - l'inedita Shelby Mustang Mach-E GT verrà infatti venduta esclusivamente in Europa in soli 100 esemplari.

L'iniziativa passa per la Shelby Europe che è un 'satellite' della olandese GU Autotrade Bv ed ha un costo di 24.900 euro, da aggiungere al prezzo della Ford Mustang Mach-E di base che può essere anche usata e prodotta fra il 2021 e il 2023.

Il 'pacchetto' Shelby modifica il veicolo elettrico a trazione integrale abbassando e sospensioni di 2,5 cm per migliorarne la maneggevolezza e interviene sullo stile del suv elettrico dell'Ovale Blu con chiari riferimenti alle generazioni di Mustang Shelby con motore V8.

Ispirata al concept che era stato mostrato al Sema Show di Las Vegas nel 2021, la Shelby Mustang Mach-E GT si basa su una serie di nuovi pezzi della carrozzeria in fibra di carbonio, tra cui il un cofano scolpito e lo splitter anteriore.

Esclusiva anche la livrea con le tradizionali bande longitudinali in stile racing e le ruote in lega leggera nere satinate. La maggiore e sicuramente più controversa modifica all'auto di serie è l'aggiunta dell'Active Performance Sound System di Borla, un sistema che produce elettronicamente il 'ruggito' del V8 termico e lo diffonde attraverso un altoparlante montato sotto il veicolo.

Nessun variazione del sistema propulsivo, che resta quello di serie con doppio motore per complessivi 480 Cv e trazione integrale assicurando uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi.