BMW XM: il Suv glamour e sportivo della famiglia M

La BMW XM accresce la famiglia M della casa dell'elica sfoggiando un look che guarda al futuro e non rinnega il passato. Il doppio logo sul lunotto è uno dei richiami alla M1, storica coupé del brand, ma lo stile spigoloso e tagliente, il doppio rene importante, e tanti altri dettagli derivano dal nuovo corso stilistico del marchio. La calandra che si illumina si fa notare non poco, così come la sua finitura gold, abbinata a quella che avvolge le superfici vetrate laterali ed evidenzia la linea di cintura spostandola otticamente verso il basso. Nella vista posteriore le due coppie di scarichi esagonali sovrapposti completano un look impreziosito dalle grandi ruote che possono arrivare fino a 23 pollici.

Massiccia e imponente, la XM ha un abitacolo in cui la pelle vintage della plancia contrasta in maniera originale con il doppio schermo che appare come un elemento unico rivolto verso il guidatore. I due display, in realtà, fungono, rispettivamente, da strumentazione e da base operativa per l'infotaiment.

Tra i sedili sportivi ed accoglienti allo stesso tempo, troviamo la leva del cambio automatico e, nelle sue vicinanze, tutti i comandi relativi alle modalità di guida. Non manca un volante sportivo con i due tasti M, che consentono di cambiare il carattere della XM in base alle necessità del momento, ma il cielo in Alcantara con 100 prismi illuminati rappresenta un elemento particolarmente esotico ed originale. Sotto le forme complesse, e l'abitacolo moderno e sontuoso, alberga una power unit ibrida plug-in, nella quale il motore termico 4.4 V8 Twin Power Turbo da 489 CV è associato al propulsore elettrico integrato nel cambio M Steptronic ad 8 rapporti per generare 653 CV di potenza. Un valore che spinge la XM da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, facendole raggiungere i 270 km/h di velocità massima con l'M Driver's Package. Inoltre, grazie alla batteria da 25 kWh, il Suv sportivo di Bmw riesce a percorrere fino ad 88 km in modalità elettrica. Tra le curve i circa 2.700 kg di massa non si avvertono, se non in fase di frenata, per via dei trasferimenti di carico. In ogni caso, l'insieme dei dispositivi presenti a bordo le consente una spigliatezza dinamica da vera M. Il merito è della presenza della trazione integrale, delle ruote posteriori sterzanti, del differenziale posteriore M Sport, e delle sospensioni attive con motore elettrico a 48 Volt. Anche il sound è quello tipico delle M della casa bavarese, per cui la XM riesce ad abbinare una soluzione pensata per la sostenibilità a delle caratteristiche fonetiche tipiche delle sportive del brand. Prodotta nello stabilimento di Spartanburg, in USA, la XM ha un costo di 181.500 euro. Per chi volesse avere ancora di più dal Suv Bmw, in autunno arriverà la variante Label Red della XM, con una potenza che crescerà fino a 748 CV ed una coppia massima capace di arrivare fino a 1000 Nm.