La Peugeot E-308 arriverà in Italia ad ottobre

Arriverà ad ottobre il debutto in Italia della Peugeot E-308, 100% elettrica che completerà la gamma della compatta del Leone.

A breve sarà possibile ordinarla nella variante di lancio, denominata First edition, attraverso il finanziamento i-Move, comprensivo di Wallbox e installazione, con una formula che prevede un anticipo di 7.100 euro, 35 rate mensili di 308 euro, ed una maxi rata finale di 22.192,40 euro.

Il nuovo motore elettrico da 156 CV e 270 Nm di coppia promette una reattività silenziosa, senza vibrazioni ed emissioni di CO2. Inoltre, la batteria di nuova generazione da 54 kWh, composta per l'80% di Nichel, il 10% di Manganese ed il 10% di Cobalto, funziona a 400 Volt, e consente di raggiungere un'autonomia che arriva fino a 411 km nel ciclo combinato, secondo il protocollo Wltp. Con una potenza di ricarica che arriva fino a 100 kW in corrente continua, è possibile recuperare dal 20% all'80% di carica in 30 minuti.

Il comfort termico è garantito dalla pompa di calore, di serie, mentre l'efficienza è stata ottenuta lavorando su motore, batteria, aerodinamica, attraverso l'ottimizzazione dei pesi della piattaforma EMP2, e la riduzione delle perdite per attrito, grazie agli pneumatici di classe A. Tre le modalità di guida: Eco, Normal e Sport: la prima ottimizza l'autonomia ed eroga 109 CV e 220 Nm; la seconda aumenta la potenza disponibile fino a 136 CV e 250 Nm; la terza consente di sfruttare tutti i 156 CV ed 270 Nm di coppia massima. La voce Brake permette di aumentare la decelerazione al rilascio del pedale dell'acceleratore per incrementare il recupero di energia.