Škoda ipoteca futuro con 3 auto tradizionali e 6 elettriche

Ci sono tre nuove auto 'tradizionali' con motori benzina, diesel, mild-hybrid e plug-in nel futuro di Škoda. Ma anche sei inediti m odelli 100% elettrici che vedranno la luce entro il 2027. Lo ha annunciato il produttore ceco nell'ambito dell'evento 'Let's Explore', mostrando le silhouette dei successori di Superb. Superb Combi e Kodiaq che verranno presentati questo autunno.

"Superb e Kodiaq sono due importanti capisaldi della gamma Škoda - ha detto il ceo Klaus Zellmer - motivo per cui sarà davvero speciale per noi presentare le nuove generazioni di entrambe le serie questo autunno. Superb è l'ammiraglia della nostra gamma di auto con motori a combustione interna (Ice) e continuerà a stabilire nuovi standard in termini di confort e spazio nella sua quarta generazione, sia in formato berlina che combi".

"La seconda generazione di Kodiaq porterà la sicurezza, la tecnologia e la versatilità a un livello superiore. Continueremo a offrire il meglio di entrambi i mondi e a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, e per questo entrambi i modelli saranno offerti anche con opzioni ibride plug-in e mild-hybrid".

Škoda Auto sta contemporaneamente velocizzando l'ampliamento della gamma Bev, con l'obiettivo di arrivare a sei modelli entro il 2026. La famiglia Enyaq, che sarà aggiornata nel 2025, verrà affiancata da auto che per il momento sono identificate dai nomi di progetto Small, Compact (l'unica di cui si conosce la denominazione Elroq), Combi e Space.

Enyaq ed Enyaq Coupé saranno aggiornate tra due anni in linea con il nuovo linguaggio stilistico Modern Solid. I quattro nuovi Bev in arrivo saranno il suv elettrico entry-level (prezzo di circa 25.000 euro), la Compact che si chiamerà ufficialmente Elroq, la funzionale Combi (4,70 metri) e la Space (4,90 metri) cioè la versione di produzione del concept Vision 7S.