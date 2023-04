La gamma Continental di Bentley si rifà il trucco

In casa Bentley arriva una nuovo look per Continental GT e Gtc Azure. Per le versioni della famiglia Continental, focalizzate su comfort e il lusso e controparte dei modelli S e Speed incentrati invece sulle prestazioni, i designer della casa hanno pensato ad un design indicato come 'Vertical Vane Grille'.

Protagonista è la griglia composta da palette verticali cromate brillanti, poste davanti a una griglia a maglie nere. I cerchi Azure da 22" a dieci razze verniciati in nero e lavorati a specchio della Flying Spur sono ora di serie, in linea con gli altri modelli della gamma Azure. Di serie, per i modelli Azure, anche i nuovi tappetini Wilton a pelo lungo, composti al 100% di pura lana.

Il colore viene applicato con il metodo della tintura in matassa, che consente un migliore controllo della qualità e del colore oltre a garantisce un migliore abbinamento delle tonalità. Durante il processo di produzione non viene utilizzata candeggina e tappetini a pelo lungo sono disponibili anche come opzione, se non presenti nelle dotazioni di serie.

Anche i tappeti standard di tutti i modelli sono stati resi più sostenibili. La nuova moquette dell'abitacolo è infatti ora in nylon riciclato al 100% e offre lo stesso livello di comfort e di sensazione al tatto della moquette precedente, che utilizzava il 100% di nylon puro.

Anche per la gamma Speed la primavera ha portato alcune novità. La gamma è ora dotata di nuovi contenuti opzionali, come le finiture esterne disponibili in Granite grey, che va ad aggiungersi alle specifiche blackline opzionali per offrire un'estetica più ispirata alle prestazioni. Le Flying Spur Speed e S abbandonano anche la griglia a palette verticali a favore di una griglia a matrice, ispirata ai modelli da corsa degli anni Venti.

Nuovo è anche il colore opzionale per gli esterni Topaz Blue, disponibile per tutti i modelli e composto da una miscela di blu e verde che richiama le tonalità della pietra turchese.