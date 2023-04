Radical Motorsport svela SR1 XXR, bolide facile da usare

Radical Motorsport, il produttore di auto da corsa del Regno Unito che ha recentemente inaugurato il nuovo quartier generale nell'area dell'autodromo di Donington, ha presentato un ampio aggiornamento al suo modello entry-level, la SR1, quello che la stessa azienda definisce "il maggiore in sei anni". Anche questa vettura da corsa - che è omologabile in Gb nella variante Road Rapture per la circolazione su strada - beneficerà dello stesso trattamento XXR già introdotto nei suoi modelli SR3 e SR10. La presentazione di SR1 XXR segue l'annuncio dell'arrivo sul mercato della SR3 XXR avvenuto appena quattro mesi fa.



Con un design simile e miglioramenti ingegneristici incentrati sulla facilità d'uso e di manutenzione, oltre che sulla durata, SR1 XXR propone ora come standard. Diverse novità nel design tra cui un elemento aerodinamico centrale (dietro all'abitacolo) a forma di pinna che è ispirato alle auto LMP. La Radical SR1 XXR è inoltre dotata di un nuovo motore, il propulsore Generation 5 da 1,340 litri quattro cilindri 16 valvole da 200 Cv progettato e costruito su misura da Radical.

Concentrandosi su efficienza, affidabilità e longevità, la divisione Radical Performance Engines (Rpe) ha aumentato del 25% gli intervalli di revisione del motore consigliati grazie alla caratteristiche della nuova unità raffreddata a liquido, migliorando anche i tempi di riscaldamento e la gestione termica.

Parallelamente anche gli intervalli di cambio dell'olio sono aumentati da sei a dieci ore di funzionamento in pista. Radical segnala anche altri miglioramenti come una riduzione di massa per le bielle e i perni dell'albero motore, interventi sul sistema di accensione, la collocazione esterna al cambio dei sensori di posizione e un nuovo design della pompa con flusso ottimizzato per il sistema di lubrificazione. "La SR1 sarà sempre speciale per me, poiché ho visto in prima persona quanto sia accessibile per i piloti che vogliono fare il primo passo nelle loro carriere agonistiche - ha detto James Pinkerton, head of research and development di Radical Motorsport e due volte campione della Radical SR1 Cup - Durante lo sviluppo del motore RPE Gen. 5, abbiamo voluto ottimizzare il suo potenziale il più possibile, pur rimanendo fedeli a ciò che rende l'SR1 così facile da usare".