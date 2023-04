McLaren 750S: supercar raffinata

Nasce la nuova McLaren 750S, che diventa la vettura di serie più leggera e potente del brand.

Presenta il 30% dei componenti nuovi o modificati La combinazione tra un peso a secco di 1.277 kg ed una potenza di 750 CV erogata dal V8 4.0 biturbo, le consente di raggiungere un rapporto peso/potenza di 587 CV per tonnellata. Peso contenuto anche per la variante Spider che non necessita di alcun rinforzo aggiuntivo grazie alla forza della monoscocca in fibra di carbonio. Ne derivano prestazioni importanti, come un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 2,8 secondi, ed uno scatto da 0 a 200 km/h che si compie in 7,2 secondi (7,3 secondi per la Spider). La dinamica della 750 S beneficia della nuova versione delle sospensioni idrauliche Proactive Chassis Control, del un nuovo layout dello scarico in posizione centrale ispirato alla McLaren P1, e, per le sessioni in pista, di accessori in opzione quali un impianto frenante con dischi in ceramica e pinze monoblocco derivate dal sistema della McLaren Senna, i nuovi sedili da corsa superleggeri in fibra di carbonio, e gli pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R.