Land Rover Defender 130 Outbound: pronta per l'avventura

Cresce la gamma Land Rover Defender in cui spicca l'avventuriera variante 130 Outbound.

Disponibile esclusivamente in allestimento a cinque posti, soddisfa le aspettative di coloro che hanno uno stile di vita attivo e avventuroso, e consente di caricare nel bagagliaio tutto il necessario per l'esplorazione.

Infatti, la capacità di carico arriva fino a 2.516 litri3 (1.329 litri3 con sedili della seconda fila eretti ); inoltre, il vano di carico, praticamente piatto, è lungo 1,267 metri dietro alla seconda fila, consente di trasportare mute, borse, kit per l'attrezzatura da campeggio e da arrampicata. Esteticamente, la Defender 130 Outbound presenta il paraurti e l'inserto della griglia con finitura Shadow Atlas Matt, mentre le prese d'aria laterali sono rifinite in Antracite. Disponibile con cerchi da 20 pollici rifiniti in Gloss Black e cerchi da 22 pollici in Shadow Atlas Matt, offre una scelta di colori composta dal Fuji White, il Santorini Black, il Carpathian Grey e l'Eiger Grey, mentre i pannelli posteriori sono in tinta con la carrozzeria, così come le finiture del montante D.

Volendo, è disponibile il Satin Protective Film, per una maggior protezione dai graffi.

L'abitacolo, invece, può essere scelto con rivestimenti in pelle Windsor o con il tessuto Resist.

Oltre al sistema di trazione integrale intelligente ed al Terrain Response 2, la Defender in questione può contare sulle sospensioni pneumatiche a controllo elettronico con Adaptive Dynamics, di serie, che consentono fino a 430 mm di articolazione e fino a 900 mm di guado.

La Defender 130 Outbound può trainare fino a 3.000 kg, e l'aggancio è reso più semplice dalle sospensioni pneumatiche, e dagli interruttori all'interno del portellone che consentono di sollevare e abbassare la parte posteriore del veicolo. Sotto pelle si cela un propulsore D300 diesel Ingenium con tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) per combinare prestazioni ed efficienza.