VelociRaptor 6x6 è il pick-up estremo firmato Hennessey

Un super F-150 Raptor, per Hennessey che punta ancora sul pick-up di casa Ford per il suo VelociRaptor 6x6. Se il preparatore texano è infatti noto per le sue supercar F5 Venom e tutti i lavori legati al marchio Mustang, le sue officine sono state ultimamente impegnate anche sulla terza generazione di Ford F-150 Raptor.

Il più estremo di questi aggiornamenti riguarda un pick-up a sei ruote, con triplo asse e che Hennessey ha appena lanciato, proprio su base della nuova versione di Raptor lanciata dalla casa dell'Ovale Blu. Il montaggio del set extra di ruote ha comportato l'estensione del telaio e il secondo asse posteriore è completamente funzionale, con funzione di bloccaggio e capace di aumentare la trazione del super-Raptor.

Il preparatore texano ha optato per lasciare sotto al cofano il motore V8 sovralimentato da 5,2 litri come da fabbrica Ford, già capace di produrre 700 Cv per 868 Nm di coppia, chiamati in causa per spingere un veicolo 6x6 che misura quasi 8,2 m di lunghezza e pesa 2.948 kg.

Alle dimensioni da gigante del Velociraptor 6x6 corrisponde anche un prezzo altrettanto elevato. Il nuovo pick-up inteso al modo di Hennessey costa infatti 499.999 dollari, inclusa la base costituita da un Ford F-150 Raptor R che costa di suo oltre 109.000 dollari. Compresa nel prezzo, anche una garanzia di 3 anni e 58.000 km.