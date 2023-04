Omoda e Jaecoo a Shangai preparano lo sbarco in Europa

Al Salone di Shanghai 2023, il nuovo gruppo automobilistico Omoda-Jaecoo, di proprietà di Chery, ha mostrato la sua strategia per conquistare quote di mercato in Europa. Nello specifico, farà debuttare nel Vecchio Continente una gamma di veicoli moderni, tecnologici e a basso impatto ambientale.

Omoda-Jaecoo si rivolge a un pubblico giovane, proiettato al futuro ed attratto da vetture elettrificate ed efficienti. Scendendo nel dettaglio, saranno due i modelli su cui puntano: Omoda 5 e Jaecoo 7, il cui arrivo è previsto per dicembre 2023.

Il primo, contraddistinto da una lunghezza di 4,4 metri, e da linee slanciate e decise, si colloca nel segmento C, e sfrutta un telaio a scocca portante con sospensioni indipendenti sulle quattro ruote dallo schema MacPherson all'anteriore e Multilink al posteriore.

Inoltre, vanta una ricca dotazione di serie che, sul fronte della sicurezza attiva, comprende adaptive cruise control, automatic headlamp, rain sensing wipers, Auto Hold, Lane Departure Warning e 360° panoramic image. Sotto il profilo delle motorizzazioni, Omoda 5 sarà in vendita inizialmente con una versione a benzina 1.6 TGDI sovralimentata da 145 kW di potenza e 290 Nm di coppia, dotata di cambio a doppia frizione a 7 marce, e di trazione integrale.

Successivamente, nel primo trimestre 2024, sarà affiancata dalla variante EV con motore e trazione all'anteriore, dalla potenza di 150 kW e dalla coppia massima di 340 Nm.

In contemporanea all'Omoda 5 1.6 TGDI, a dicembre del 2023, arriverà in Italia anche il secondo modello, Jaecoo 7, che è un SUV dalle linee più decise e muscolose lungo 4,5 metri. L'auto in questione esordirà inizialmente con una versione benzina spinta da un 1.6 TGDI da 137 kW di potenza e 275 Nm di coppia, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti; poi, ad inizio 2024, sarà affiancata da una variante plug-in hybrid con motore termico a quattro cilindri turbo benzina da 1,5 litri.