Range Rover Sport SV, sarà versione più esclusiva e potente

Ancora pochi giorni e quella che l'azienda definisce come la 'Range Rover Sport più dinamica e tecnologicamente avanzata di sempre' farà il suo debutto per la felicità dei clienti più facoltosi ed affezionati del brand.

L'appuntamento per il reveal globale è per il prossimo 31 maggio. Questo perché la Range Rover Sport SV 2024 non solo si collocherà a livelli di prezzo ed esclusività mai toccati per questo modello, ma perché nella fase iniziale sarà venduta solo su invito con una specifica in edizione limitata destinata evidentemente a super-vip e clienti che vantano una importante storia negli acquisti di Range.

Un modello - è evidente - che punta a sfidare nella nicchia dei luxury suv alte prestazioni l'ultimo Lamborghini Urus e l'Aston Martin DBX 707. E che per presentarsi a livelli competitivi abbandonerà l'attuale V8 sovralimentato Bmw da 5,0 litri della SVR per passare - senza cambiare fornitore - al V8 twinturbo da 4,4 litri mild-hybrid da 625 Cv oggi presente nella Bmw X5 M Competition.

Basata sulla architettura flessibile in metalli misti MLA-Flex, utilizzata anche dalla Range Rover, l'esclusiva Sport SV 2024 dovrebbe avere una rigidità torsionale superiore del 35% rispetto alla SVR uscente e potrà contare su un sistema di controllo attivo del rollio (funzionante a 48 Volt) che completa le le sospensioni pneumatiche dinamiche di ultima generazione.

Si tratta di una soluzione che è in grado di intervenire su ciascun asse per offrire quelli che l'azienda definisce 'nuovi livelli di controllo del corpo vettura e di compostezza in curva". Completamente rivisto anche l'impianto frenante che sarà adeguato alle superiori prestazioni.

Questa nuova versione di punta si differenzierà inoltre dalla Range Rover Sport standard grazie ad alcuni elementi di design unici tra cui un nuovo paraurti con prese d'aria ampliate e una griglia con finitura nera. In coda - come si nota in alcune immagini relativi a prototipi in collaudo invernale - la diversità sarà sottolineata dagli scarichi quad di serie.