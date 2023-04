Nissan Townstar EV Combi tra tecnologia e comfort a bordo

Il nuovo Nissan Townstar 100% elettrico è disponibile in alcuni mercati europei anche nella versione Combi per trasporto passeggeri. Equipaggiato con motore elettrico da 90 kW (122 CV) di potenza e 245 Nm di coppia, Townstar EV Combi ha un'autonomia di 285 km, garantita da una batteria da 45 kWh che può essere ricaricata in corrente alternata (11kW e 22kW) o in corrente continua (80kW) e impiegare rispettivamente 90 minuiti o 37 minuti per passare dal 15% all'80% di carica.

La versione con caricabatteria da 22 kW è dotata anche di una pompa di calore per riscaldare l'abitacolo e di un sistema di raffreddamento della batteria per ottimizzarne la durata.

"Townstar EV combi - ha spiegato Nicolas Tschann, light commercial vehicle director di Nissan Europe - è pensato per essere un mezzo versatile, in grado di adattarsi alle molteplici esigenze delle famiglie. La gamma Nissan EV si arricchisce di un modello che privilegia funzionalità e praticità senza compromessi in termini di stile e comfort".

Il design segue i temi stilistici di altri Ev Nissan, come nel caso del frontale che richiama quello di Ariya ed è caratterizzato dal motivo Kumiko per sottolineare il Dna giapponese. Gli interni sono orientati al massimo comfort ed ergonomia con un pacchetto tecnologico completo di Apple CarPlay e Android Auto, la ricarica wireless per smartphone e funzioni avanzate di connettività accessibili tramite lo schermo touch da 8 pollici e dal quadro strumenti digitale da 10 pollici.

Grazie all'app NissanConnect Services, è possibile accedere da remoto a una serie di funzioni della vettura, tra cui il Remote Climate Control che consente di preriscaldare o preraffreddare l'auto e avere l'abitacolo alla temperatura ideale appena si sale a bordo. I cinque posti a bordo si uniscono a un ampio bagagliaio da 850 litri, che può arrivare fino a 2.500 litri abbattendo lo schienale dei sedili posteriori.