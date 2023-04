Hyundai i10 sul mercato italiano a partire da 16.950 euro

La nuova Hyundai i10 è arrivata sul mercato italiano, rinnovata a livello di stile e con più tecnologia a bordo. Esteticamente presenta le luci diurne anteriori a LED integrate nella griglia frontale con un nuovo design a nido d'ape, ed i gruppi ottici posteriori a LED che creano una forma di "H" sulla linea orizzontale del portellone. L'abitacolo offre una strumentazione con display LCD da 4,2 pollici, porte USB C sia all'anteriore che al posteriore, il sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G, e aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA). Già dall'allestimento di base, denominato Connectline, dal prezzo di partenza di 16.950 euro, sono inclusi nella dotazione di serie il Multimedia system con display touchscreen da 8" con connettività wireless per Apple CarPlay ed Android Auto, la strumentazione LCD con Cluster TFT centrale da 4.2", e numerosi aiuti per guida, come il dispositivo di assistenza anti-collisione frontale, il mantenimento attivo della corsia, ed il cruise control. La variante Prime, proposta con un listino che parte da 19.050 euro, aggiunge il sistema multimediale con navigatore, retrocamera e caricatore wireless per smartphone, i servizi connessi Hyundai BlueLink e gli aggiornamenti OTA, oltre ai retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, i cerchi in lega da 16'', i vetri posteriori oscurati e le luci ambientali. Con questi allestimenti è possibile scegliere la i10 anche con l'unità a benzina 1.0 MPI da 67 CV, adatta anche ai neopatentati, nelle versioni con cambio manuale o automatico e, dalla prossima estate, con la motorizzazione 1.0 GPL. Nella gamma non manca la versione dal piglio sportivo, la N Line, che, alla dotazione della Connectline aggiunge paraurti e firma luminosa sportivi, cerchi in lega da 16'' con design dedicato, interni con dettagli N Line, e pedaliera con finiture in metallo. Questa variante, spinta dal propulsore turbo benzina 1.0 T-GDI da 100 CV ha un prezzo di listino di 19.050 euro.