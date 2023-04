Cupra la Tavascan arriverà nel 2024

Derivata dalla showcar Tavascan, svelata al Salone di Francoforte del 2019, Cupra Tavascan è un Suv coupé 100% elettrico che rappresenta una svolta nel percorso di elettrificazione del brand, visto che incarna la visione elettrificata del marchio.

L'auto in questione, progettata e sviluppata a Barcellona, verrà prodotta nello stabilimento di proprietà del Gruppo Volkswagen ad Anhui, in Cina, e sarà disponibile sul mercato dal 2024, con l'obiettivo dichiarato di vendere oltre 70.000 unità l'anno.



Guarda le fotoCupra Tavascan

Esteticamente, la Tavascan presenta un design muscoloso nel quale spiccano i fari LED Matrix all'anteriore, con firma luminosa a tre triangoli, mentre l'abitacolo si contraddistingue per la caratteristica spina dorsale e per le sottili prese d'aria.

La base è la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e, per la dinamica, può contare sul Controllo Adattivo del Telaio (DCC Sport), con sospensioni sportive e sterzo progressivo, oltre che sugli pneumatici ad alte prestazioni montati su cerchi in lega da 21 pollici.

Due varianti le varianti di potenza che saranno disponibili: 286 CV e 340 CV, con la versione più potente, alimentata da 2 motori elettrici, forte della trazione integrale.

Grazie al pacco batterie da 77 kWh, l'autonomia massima è di circa 550 km.