Al via test in pista per supercar Bugatti Bolide da 1.600 Cv

La Bugatti Bolide, supercar per esclusivo utilizzo in circuito, prodotta in soli 40 esemplari e proposta a 4 milioni di euro più Iva, ha iniziato la fase di test su pista. Nell'annunciare l'importante passaggio nello sviluppo di questa avveniristica W16 quadriturbo da 1.600 Cv di potenza massima che sarà in consegna dal 2024, la Casa di Molsheim sottolinea che con un peso di soli 1.450 kg la vettura avrà un rapporto peso potenza migliore dell'iconico valore di 1 a 1.

L'auto, che sarà il modello più estremo prodotto nella storia del Costruttore, "rappresenta un livello completamente nuovo di innovazione ingegneristica, aerodinamica e tecnologica", sottolineano dalla Francia.

Realizzata artigianalmente, questa hypercar sfoggerà carrozzeria in fibra di carbonio, elementi in titanio stampati in 3D e componenti come la trasmissione, le sospensioni, i supporti motore e il sistema di raffreddamento che sono stati ristudiati e reingegnerizzati rispetto alla Chiron, con cui condivide parte della meccanica e l'impostazione monoscocca.

La Bolide calza pneumatici 'slick' firmati Michelin, montati su cerchi da 18": sono derivati dalle coperture utilizzate nel campionato mondiale Endurance della Fia. Il noto propulsore Bugatti a 16 cilindri è stato ricalibrato per funzionare a regimi di rotazione più elevati. L'impianto frenante è stato sviluppato per resistere alle prolungate sollecitazioni tipiche delle auto da pista ed è dotato di dischi "full carbon" da 390 mm di diametro.

Nel sottolineare il passaggio della vettura alla fase di test dinamici, Christophe Piochon, presidente di Bugatti Automobiles, ha dichiarato: "La Bolide sta percorrendo un nuovo terreno per Bugatti. Mai prima d'ora un motore così potente è stato abbinato a un design ultraleggero per creare un'auto da pista in grado di offrire livelli di prestazioni da motorsport. Quasi ogni componente è stato analizzato e riprogettato per garantire che la Bolide sia leggera, potente e affidabile come richiesto dai nostri rigorosi obiettivi. La prossima fase di sviluppo rappresenta una pietra miliare nella creazione di un'auto che porta la filosofia Bugatti de 'la forma segue le prestazioni' a un nuovo livello".