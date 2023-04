Una speciale Bentley Continental Gt per i suoi primi 20 anni

Per celebrare i vent'anni della Continental GT, Bentley Motors ha fatto debuttare nei giorni scorsi al Salone dell'Auto di Shanghai un esemplare unico della Continental Gt S. La vettura è caratterizzata da diverse caratteristiche Mulliner create su misura, tra cui stemmi commemorativi, intarsi e motivi di design che sottolineano l'intero periodo ventennale di una delle vetture che hanno rappresentato l'era moderna di Bentley.



Il corpo vettura della Gt S speciale realizzata per Shanghai è caratterizzata dal colore metallizzato Magnetic dark grey, completato da cromature e cerchi sportivi black da 22" a 10 razze, con un accento di colore garantito dalle pinze dei freni rosse. Il tema nero e rosso è ripreso negli interni, con finiture bicolore in pelle beluga e hotspur con piano black.

Gli interni, realizzati su misura, hanno un'esclusiva colorazione Mulliner. Sia il cruscotto che le cinture di sicurezza hanno una doppia finitura e dettagli personalizzati sono presenti sulla console centrale e sulle soglie di ingresso.

La fascia superiore ha un'impiallacciatura in granite stone, mentre l'impiallacciatura inferiore in grand black è caratterizzata da una incisione al laser che celebra i 20 anni della Continental Gt. Una striscia rossa separa le due finiture, estendendosi lungo la fascia da una porta all'altra e passando attraverso le alette superiori delle prese d'aria.

Anche i battitacchi esibiscono due sagome, una della prima generazione di Continental Gt e l'altra della terza generazione.

Lo stesso disegno si ritrova sulla console centrale, mentre la luce di benvenuto a Led nella portiera ha un design che celebra l'anniversario della gran turismo.

La Continental Gt è stata lanciata nel 2003 come la prima Bentley completamente nuova dell'era moderna, la prima a trazione integrale e la prima a montare il propulsore W12. Al momento del lancio, la Continental Gt fu celebrata come la coupé a quattro posti più veloce al mondo, con una velocità massima superiore a 300 km/h e un passaggio da 0 a 100 km/h di 4,7 secondi.