Subaru debutta sul mercato la XV 4dventure

Nata nel 2011, con un aspetto che strizza l’occhio al mondo dei Suv, la Subaru XV continua la sua fase evolutiva, dopo l’introduzione della variante ibrida, mediante l’allestimento 4dventure. Con questa versione la XV guadagna elementi che arricchiscono lo stile del crossover delle Pleiadi.

Nello specifico, le protezioni per la zona anteriore, posteriore e per la fiancata, oltre a quella del vano di carico, le consentono consentono di affrontare con maggior tranquillità anche i tracciati off-road più duri. Anche l’abitacolo è protetto attraverso i tappetini in gomma, inoltre, con la vasca baule è possibile trasportare oggetti senza il timore di sporcare l’interno della vettura. Un ulteriore elemento appannaggio di questo allestimento è il volante riscaldato, pratico nelle giornate più fredde.

La XV 4dventure va ad accrescere il numero di modelli disponibili con l’allestimento in questione, aggiungendosi ad Outback e Forester, ed è già disponibile sul mercato. A livello di prezzi parte da 30.350 euro con il motore 1.6 benzina, ed arriva ai 36.050 euro della variante spinta dal powertrain ibrido e-Boxer. Ordinabile con tutti i colori disponibili anche per le altre versioni, la XV 4dventure usufruisce di Subarusafe8: la garanzia di 8 anni a chilometraggio illimitato offerta ai nuovi clienti del brand, che resta valida anche in caso di passaggio di proprietà, visto che è legata al numero di telaio.