Rolls-Royce Spectre, prima auto elettrica dello storico brand britannico (che, va ricordato dal 2003 fa parte del Gruppo Bmw) ha fatto il suo debutto ufficiale ad Auto Shanghai 2023.

Questa super coupé spinta esclusivamente dall'energia della batteria, si indirizza ai facoltosi clienti in Cina, e successivamente negli altri mercati mondiali, come - si legge nella nota - "un potente passo verso un audace nuovo futuro mentre il marchio si prepara a diventare completamente elettrico entro la fine del 2030".

Per il momento non sono stati diffusi dettagli sulla nuova eco-ammiraglia Spectre, se non i valori del consumo elettrico (21,5 kWh ogni 100 km) secondo le norme Wltp e l'autonomia indicata in 520 km.

La Casa di Goodwood ha invece ufficializzto il debutto del nuovo colore Morganite per Spectre, tinta che prende il nome dalla rara gemma rosa, magnolia e pesca. La morganite appartiene alla stessa famiglia dell'acquamarina e dello smeraldo, e dal unto di vista chimico è un Berillo traslucido e trasparente colorato da tracce di manganese.

"Rolls-Royce Spectre è forse l'auto più importante della nostra lunga e leggendaria storia e sono lieto di essere a Shanghai per la prima di questa favolosa vettura - h detto Henrik Wilhelmsmeyer, direttore vendite e marketing - un passo importante nel nostro ambizioso viaggio per diventare un marchio completamente elettrico fine del 2030".

"Essendo uno dei principali paesi Nel al mondo, la Cina è un mercato chiave per Spectre e sono lieto di vedere che i nostri clienti qui condividono il nostro grande entusiasmo per questa vettura. Rolls-Royce e la trazione elettrica si sposano perfettamente: la batteria l'energia elettrica offre una propulsione silenziosa, una coppia istantanea e una potenza incredibile - ha concluso Wilhelmsmeyer - proprio come il nostro amato V12".

Spectre si presenta con un aspetto imponente ma raffinato e crea quello che Rolls-Royce definisce "uno straordinario senso di forza" merito anche delle ruote da 23 pollici delle proporzioni fuori norma con il suo lungo cofano anteriore e la linea del tetto fastback che scivola verso la coda. L'auto ha la griglia più ampia tra quelle mai prodotte da Rolls-Royce, con una finitura in acciaio inossidabile lucido.

La personalità e l'esclusività del design esterno senza compromessi proseguono all'interno di Spectre che offre un lusso senza pari. Spiccano i rivestimenti delle porte con pannello realizzato con un unico foglio di legno, i pannelli impiallacciati in rovere Tudor a poro aperto del cruscotto, il rivestimento in pelle Grace White con dettagli Ardent Red, e i delicati accenti Peony Pink sui monogrammi RR con bordini a contrasto.