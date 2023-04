Peugeot a Shanghai con 408x e Inception Concept

Nel proseguire il cammino previsto dal lancio internazionale della Nuova 408, Peugeot ha presentato il modello cinese 408x al Salone di Shanghai. In aggiunta a 408x, a Shanghai e per la prima volta in Asia, la casa francese ha esposto anche Inception Concept, ovvero lo studio che mostra la visione del futuro di Peugeot.

La Nuova 408x, che vede in Cina l'aggiunta della lettera X perché un modello indicato con il numero 408 è già presente sul mercato locale, è frutto della creatività dei designer e degli ingegneri Peugeot, alle prese questa volta con uno stile che si collega al mondo delle fastback ai vertici del segmento C.

Peugeot 408X è prodotta nello stabilimento Dongfeng Peugeot di Chengdu, nella Cina centrale.

In aggiunta, al Salone Internazionale dell'Automobile di Shanghai, Peugeot ha esposto per la prima volta in Asia il suo Inception Concept. Svelato in anteprima mondiale al Ces di Las Vegas lo scorso gennaio e poi presentato in Europa, questo concept è espressione della visione del marchio del leone sul futuro.

"Sia Peugeot 408x che Inception Concept - ha dichiarato Linda Jackson, Ceo del brand Peugeot - dimostrano perfettamente la capacità di innovazione della Casa del Leone e illustrano brillantemente i tre valori del marchio: allure, emotion, excellence. Con il loro aspetto spettacolare, questi due veicoli faranno scoprire Peugeot ai clienti cinesi in un modo nuovo e particolarmente attraente".