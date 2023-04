Porsche presenta la nuova Cayenne

Debutta la nuova Porsche Cayenne, sviluppata su un nuovo sistema di telaio e con più tecnologia a bordo. Stilisticamente presenta una nuova sezione frontale che, insieme ai parafanghi più arcuati, al nuovo cofano, ed ai proiettori a LED ad alta definizione e con tecnologia Matrix, ne sottolinea la larghezza.

Nella vista posteriore vengono posti in evidenza i gruppi ottici disegnati tridimensionalmente, ed il nuovo sottoparaurti posteriore con portatarga integrato. L'abitacolo riprende la nuova Porsche Driver Experience, introdotta con la Taycan, con le funzioni utilizzate più frequentemente dal guidatore collocate direttamente sul volante o nelle sue vicinanze.

Infatti, il selettore del cambio automatico adesso è situato sul cruscotto. Il cockpit ridisegnato vanta un quadro strumenti composto da uno schermo curvo da 12,6 pollici, interamente digitale e autoportante, mentre lo schermo centrale del sistema Porsche Communication Management (PCM) da 12,3 pollici, di serie, si inserisce nella nuova plancia e consente di accedere a tutte le funzioni principali della vettura. Inoltre, uno schermo da 10,9 pollici è disponibile, per la prima volta, sul lato del passeggero, per arricchirne l'esperienza di viaggio. La dinamica si annuncia migliorata a livello di comfort, maneggevolezza in curva, riduzione di rollio e beccheggio, attraverso il lavoro dei nuovi ammortizzatori con tecnologia a doppia valvola, con stadi di estensione e compressione separati.

A livello di motorizzazioni, per il Vecchio Continente, la nuova Cayenne è offerta con tre diverse unità: un V8 4 litri biturbo con una potenza massima di 474 CV, al vertice ella gamma; un V6 turbo da tre litri da 353 CV, che rappresenta il propulsore d'ingresso; ed una power unit ibrida plug-in, che affianca al 6 cilindri un motore elettrico da 176 CV, per una potenza di sistema di 470 CV.

Grazie alla batteria da 25,9 kWh, l'autonomia in elettrico arriva fino a 90 chilometri secondo il ciclo WLPT.

Con una dotazione di serie che include i fari a LED con tecnologia Matrix, il sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori, i cerchi da 20 pollici, il sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore con retrocamera, e la vaschetta per smartphone con ricarica induttiva fino a 15 watt, la nuova Porsche Cayenne ha un listino, in Italia, che parte da 92.837 euro, e da 96.985 euro per la variante Coupé.

Le ordinazioni sono aperte, mentre le consegne, in Europa, inizieranno nel mese di luglio 2023.