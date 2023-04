Mercedes-Benz Vans, il furgone sostenibile diventa premium

Leadership nella mobilità elettrica, orientata al lusso nel settore dei privati e ai contenuti premium in quello dei veicoli commerciali. La direzione scelta da Mercedes-Benz Vans viene ribadita nella stategia 'Lead in Electric Drive' dove viene sottolineata la convinzione dei vantaggi ecologici ed economici dei veicoli commerciali elettrici a batteria. Non a caso, Mercedes-Benza ha introdotto di recente sul mercato van a propulsione elettrica in tutti i segmenti. Con il posizionamento premium per il segmento dei veicoli commerciali, Mercedes-Benz Vans offre veicoli e servizi con i più alti standard in termini di attenzione al cliente, tecnologia e sostenibilità.

"Siamo molto soddisfatti della crescente domanda di van elettrici nel settore del trasporto merci e nell'ambito del trasporto persone, e, grazie alla nostra produzione intelligente e flessibile, siamo in grado di rispondere in modo molto preciso alle esigenze dei nostri clienti', sottolinea Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Italia Vans. 'I nostri clienti vogliono possedere il miglior prodotto sul mercato e come brand premium convinciamo con tecnologia all'avanguardia, massima attenzione al cliente e sostenibilità." Entro il 2030 la Casa con la Stella a tre punte sarà pronta per essere completamente elettrica, ovunque le condizioni di mercato lo consentano. Dal 2025 tutte le nuove architetture dei veicoli saranno esclusivamente elettriche. E in linea con questo, Mercedes-Benz Vans svilupperà anche una nuova architettura di veicoli puramente elettrici per la terza generazione degli eVan. Si chiama VAN.EA.

Ma già oggi l'offerta di Vans elettrici della Stella è fortemente competitiva, come abbiamo avuto modo di provare nel test drive a bordo di Mercedes EQV nel centro di Roma. Con 204 CV e 362 Nm di coppia si muove agilmente nel traffico del centro di Roma senza lesinare sul comfort, che rimane elevato anche dopo qualche ora di guida. Buone le impressioni sull'autonomia in assenza di passeggeri, apparsa in linea col dato dichiarato di 418 Km. Il prezzo di Mercedes EQV 250 Long parte da 88.663 euro.