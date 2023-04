Bmw i7 M70 xDrive, l'ammiraglia 100% a batteria dei record

A pochi mesi dal lancio di i7 e della nuova generazione della Serie 7, Bmw M aggiunge ora la prima variante ad alte prestazioni completamente elettrica dell'ammiraglia della Casa di Monaco. Il debutto è avvenuto al Salone Auto Shanghai.

Con i suoi 660 Cv Bmw i7 M70 xDrive diventa il modello più potente con sistema propulsivo completamente elettrico nel portafoglio complessivo de Gruppo, con commercializzazione prevista nella seconda metà del 2023.

La nuova i7 M70 xDrive offre la perfetta combinazione di mobilità elettrica e prestazioni, proponendo una esperienza unica nel segmento del lusso. Questo modello top di gamma accelera infatti da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, valore che lo rendendo la Bmw elettrica più veloce.

Producendo la maggiore potenza di sempre per un'auto completamente elettrica del Gruppo, i7 M70 xDrive segna un'altra pietra miliare per Bmw M GmbH nella sua trasformazione della mobilità elettrica, preceduta com'è stata dalla i4 M50 - il modello più venduto di Bmw M GmbH in tutto il mondo nel 2022 - e dalla iX M60.

La tecnologia Bmw eDrive di quinta generazione installata nella i7 è stata sviluppata per migliorare ulteriormente sia la potenza che l'efficienza, compresa la batteria ad alta tensione e la tecnologia di ricarica.

L'ammiraglia i7 M70 xDrive è dotata di unità motrici integrate sugli assi anteriore e posteriore, che riuniscono il motore elettrico, l'elettronica di potenza e la trasmissione in un unico alloggiamento molto compatto. Una configurazione specifica M della tecnologia del sistema di trasmissione consente al motore dell'asse posteriore di raggiungere livelli di densità di potenza senza precedenti con un aumento del 25,5% rispetto all'unità che aziona l'asse posteriore della i7 xDrive60.

Il motore posteriore genera una potenza di picco di 335 kW pari a 456 Cv e la sua interazione coordinata con il motore anteriore da 190 kW (258 Cv) genera una coppia del sistema di 1.015 Nm in modalità Sport e fino a 1.100 Nm in modalità M Launch Control o quando è attivata la funzione M Sport Boost.

Questa funzione viene attivata con il paddle del cambio a sinistra del volante ed è visualizzata da una grafica specifica per Performance nel quadro strumenti. Allo stesso tempo, il Bmw IconicSounds Electric di Hans Zimmer fornisce un accompagnamento acustico adatto passando a una nota particolarmente esaltante, specifica per M Performance.

Il carattere della colonna sonora varia a seconda dell'impostazione del veicolo selezionato, con una distinzione acustica ben percepibile tra My Mode Personal e Sport.

Bmw i7 M70 xDrive è caratterizzata da una impressionante densità di energia della batteria ad alto voltaggio che fornisce 101,7 kWh di energia utilizzabile. Ciò conferisce un'autonomia di 488-560 km rendendola particolarmente adatta all'uso nei lunghi viaggi.

L'unità di ricarica combinata è dotata di un avanzato software di ricarica che può estendere l'autonomia fino a 170 chilometri in soli dieci minuti durante una sosta presso una stazione di ricarica ad alta potenza.