Renault Clio E-Tech Full Hybrid, tra storia e innovazione

Tradizione e innovazione nelle giuste dosi, per la nuova Renault Clio E-Tech Full Hybrid appena svelata dalla casa francese. Tradizione, per via di una storia cominciata nel 1990, anno di lancio della prima Clio, oltre all'innovazione rappresentata dal fortunato motore E-Tech, sul quale Ranuilt ha già puntato da tempo per efficienza e consumi ridotti.

La nuova Clio si reinventa oggi all'interno della 'Nouvelle Vague' di Renault, attenta al designa e alla sostenibilità, con un occhio di riguardo alle innovazioni e al cliente tipo del segmento B, strizzando l'occhio ai più giovani, alla ricerca di design, tecnologia e facilità di utilizzo di una vettura.

"Siamo convinti - ha commentato Raffaele Fusilli, AD di Renault Italia, a proposito del rilancio di un modello storico come Clio - che mai come in un momento come questo momento in cui ci troveremo a confrontarci con concorrenti che non hanno un heritage alle spalle, sia importante investire sulla nostra storia. Lavorimo su nostri punti di forza. La nuova Clio è un'auto che contribuirà alla redditività della casa".



Attraverso il suo stile, tra linee eleganti ma dinamiche e interni che alzano l'asticella verso le categorie superiori, la nuova Clio segna anche l'inizio di un nuovo ciclo, offrendo una prima interpretazione del nuovo linguaggio stilistico del marchio Renault, a cominciare dal nuovo frontale e dalla firma luminosa completamente rivisitata.

"Il successo di Clio - ha commentato Fabbriche Cambolive, Ceo di Renault - non è mai venuto meno. È l'auto francese più venduta della storia, con circa 16 milioni di unità vendute nel mondo. Oggi, Nuova Clio compie un ulteriore passo avanti, con il nuovo stile e il nuovo frontale ancora più incisivi. Sotto il cofano, il motore E-Tech full hybrid promette un piacere di guida alla portata di tutti: una potenza di 145 cv per emissioni di CO2 a partire da 93 grammi al chilometro. Ė una tecnologia efficiente per garantire la transizione energetica dei nostri clienti in molti Paesi".

Sul fronte motorizzazioni, l'offerta è ampia, per consentire a tutti di scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze di utilizzo. In primo piano c'è il motore E-Tech full hybrid 145 cv ma non mancheranno le versioni solo benzina, diesel e anche un efficiente Gpl.

"Anche con nuova Clio abbiamo trovato il giusto mix fa tradizione e innovazione - ha spiegato Adriana Carneiro - direttore qualità mondo per Renault - con un design esterno frutto dei feedback che abbiamo avuto nel corso del tempo dai nostri clienti. Lo stesso vale per gli interni, apprezzati per la tipologia di materiali utilizzati. Quello che mancava a Clio era forse un tocco in più di sportività, che abbiamo trovato con il nuovo frontale".

Una versione di clio che punta anche ad allargare la tipologia di cilente tipo. "Pensiamo che questo misto di innovazione e tradizione - ha commentato ancora Adriana Carneiro - ci avvicinerà anche a nuovi clienti tra i più giovani. Il livello di qualità ha fatto un grande salto verso l'alto".

È completa anche la gamma di allestimenti, tra i quali spicca l'inedito Esprit Alpine che si distingue per il look al tempo stesso sportivo, tecnico ed elegante. Tutti questi cambiamenti stilistici non alterano le proporzioni di Clio, che mantiene misure quasi uguali alla versione precedente, ovvero 4.053 mm di lunghezza, 1.988 m.