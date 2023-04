MG: la Cyberster entrerà in produzione

MG ha confermato in maniera ufficiale, nel corso del Salone dell'Auto di Shanghai, l'entrata in produzione della Cyberster, una sportiva 100% elettrica ad alte prestazioni. Si tratta di una roadster a due posti con cui il brand ritorna a produrre auto sportive, rielaborando la sua storia e adeguandola ai tempi odierni. Lo stile della Cyberster è un richiamo alle roadster del glorioso il passato del marchio, come si evince dal frontale allungato, con tanto di muso basso.

Nello stesso tempo introduce elementi differenti come le porte ad apertura verticale. Attesa sul mercato inglese ed in Europa nell'estate del 2024, la MG Cyberster sarà un modello congeniale alle celebrazioni per il 100° anniversario del brand.