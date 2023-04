Ineos Automotive ha annunciato un nuovo 4x4 elettrico

Dopo la conferma nel maggio 2022 di una linea di modelli a emissioni zero, Ineos Automotive ha annunciato lo sviluppo di un nuovo veicolo 4X4 elettrico in collaborazione con Magna. Il nuovo 4X4 di Ineos sarà più piccolo del Grenadier, a zero emissioni e offrirà capacità off-road senza compromettere il comfort o le prestazioni su strada. Ineos ha lavorato con Magna in precedenza per la progettazione e lo sviluppo di serie per i modelli di station wagon e pick-up Grenadier.

Il nuovo accordo prevede di avviare la produzione del nuovo 4X4 presso lo stabilimento di Magna a Graz, in Austria, nel 2026. Parte del processo di sviluppo di questo nuovo 4X4 includerà un rigoroso programma di test sulla montagna austriaca di Schöckl, che si trova vicino alla struttura.

"Avendo lavorato insieme sull'ingegneria del Grenadier - ha spiegato Lynn Calder, Ceo di Ineos Automotive - abbiamo visto in prima persona il valore di applicare l'agilità, la conoscenza e l'esperienza di Magna a un programma di sviluppo completo del veicolo. L'approfondimento della nostra collaborazione è il naturale passo successivo, utilizzando Grenadier come trampolino di lancio per la nostra continua crescita come marchio automobilistico globale.