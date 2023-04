Mercedes Maybach presenta l'EQS 680 Suv

La Mercedes-Maybach EQS 680 Suv è il primo modello di serie del brand completamente elettrico.

La base è quella dell'EQS Suv di Mercedes-EQ a cui si unisce l'esclusività griffata Maybach.

Infatti, la carrozzeria si distingue per la stella Mercedes in posizione verticale sul cofano, per il frontale nero con tanto di griglia Maybach, e per la livrea bicolore (opzionale).

La fiancata è impreziosita dai passaruota pronunciati con rivestimenti in nero lucido e dagli esclusivi cerchi in lega e forgiati da 21 o 22 pollici, mentre le pedane, di serie, si illuminano al buio.

Il sontuoso interno presenta l'Hyperscreen MBUX con animazioni di avvio specifiche di Mercedes-Maybach su tutti e tre i display, i contorni degli strumenti rotondi in oro rosa, e due display da 11,6 pollici posizionati sugli schienali dei sedili anteriori a disposizione di chi siede dietro. Contraddistinti da materiali pregiati, come la pelle nappa nei colori marrone espresso/marrone perla balao, e forte di lavorazione artigianale e dettagli esclusivi, l'abitacolo crea un elegante contrasto con l'aspetto high-tech, visto che, tramite l'ausilio di telecamere, la vettura riesce a riconoscere le richieste di comando dei passeggeri in base ai movimenti del corpo e delle mani ed esegue le funzioni corrispondenti, come l'accensione delle luci di lettura. L'emblema Maybach, è un elemento di design presente in diversi zone dell'abitacolo: sulla pedaliera in acciaio inox, sui cuscini dei poggiatesta, sugli schienali dei sedili anteriori, sul rivestimento in legno tra i sedili posteriori, e viene proiettato nel vano piedi posteriore. Inoltre, la scritta del marchio è si trova anche sulle soglie delle porte in acciaio inox illuminate.

"La Mercedes-Maybach EQS Suv è una pietra miliare nella storia del nostro marchio - dichiara Gorden Wagener, chief design officer di Mercedes-Benz Group AG - per noi incarna la ridefinizione dell'eccellenza automobilistica nell'era dell'elettromobilità".