Anteprima mondiale per smart #3 a Shanghai

Debutto in anteprima mondiale per la nuova smart #3, in occasione del Salone dell'Auto di Shanghai. La prima sport utility coupé del marchio smart, con il suo design che rappresenta un'interpretazione ancora più sportiva della filosofia sviluppata dal Mercedes-Benz global design team, sarà poi presentata al pubblico europeo allo IAA, il prossimo mese di settembre, per poi essere lanciata nei mercati europei all'inizio del 2024.

"Siamo orgogliosi - ha commentato Dirk Adelmann, Ceo smart Europe - di presentare finalmente al mondo la nostra prima sport utility coupé, la nuovissima smart #3. Da sempre pioniere dell'elettrificazione, smart punta ad uno standard qualitativo senza compromessi nel campo dell'experience e delle interazioni.

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rispondere alle molteplici e mutevoli esigenze di mobilità." Il design della nuova #3 è definito da linee morbide e fluide raccordate da curve atletiche, volte a migliorare le prestazioni aerodinamiche. Uno stile ulteriormente caratterizzato da numerosi dettagli, come nella parte anteriore dominata dai fari Led CyberSparks, dalla forma slanciata, oltre che da un'ampia griglia a forma di 'A'.

Sulle fiancate, il tetto bicolore incontra la linea continua che unisce il montante A e il montante C, creando una silhouette sportiva. Lo spoiler, il montante C e il parafango posteriore, combinati con il paraurti, creano poi una curvatura moderna e le luci posteriori con elementi pixelati rafforzano l'imprinting premium del nuovo sport utility coupé firmato smart.

L'abitacolo riprende la linea sportiva degli esterni con linee circolari che evocano le prese d'aria delle turbine. La plancia confluisce senza soluzione di continuità nella console superiore che ospita il cockpit centrale, con uno schermo centrale da 12,8 pollici.

Grazie al passo più lungo, la smart #3 offre un abitacolo ancora più spazioso rispetto all'#1. I poggiatesta integrati aumentano il comfort di guida e sottolineano il concetto di design sportivo degli interni. Il sistema di infotainment, dotato di un Beats Soundsystem con 13 altoparlanti, completa l'esperienza di bordo della nuova smart #3.

Nuove le colorazioni disponibili, tra le quali il Photon Orange Metallic e il futuristico Electric Blue Matte per gli esterni, oltre all'inedita tinta Vibrant Brown per gli interni.