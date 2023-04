Mercedes: arriva la EQB TECH Edition

La Mercedes EQB TECH Edition è una nuova edizione speciale dal forte appeal tecnologico, basata sui desideri dei clienti.

Non a caso, la dotazione di serie annovera il pacchetto connettività e navigazione, il pacchetto sistemi assistenza alla guida, la smartphone integration ed il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Disponibile nelle colorazioni metallizzate Grigio Montagna, Digital White, Nero Cosmo e Blu Denim, la EQB TECH Edition si basa sugli allestimenti Sport e Premium, e sulle versioni 250 + e 300 4MATIC. Il listino della EQB TECH Edition parte dai 60.090 euro della versione 250 + nell'allestimento Sport, ed arriva ai 66.330 euro della 300 4MATIC nella variante Premium. Il vantaggio cliente, in merito alle dotazioni, è del 55%, mentre, in rapporto al prezzo della vettura, è del 5%. "Con questa nuova serie speciale offriamo ai nostri clienti gli equipaggiamenti più ricercati, raccolti in una versione dedicata - ha dichiarato Paola Ardillo, responsabile product management di Mercedes-Benz Italia - la EQB TECH Edition nasce, infatti, dal desiderio di proporre una versione estremamente completa dal punto di vista delle dotazioni di bordo, costruita sulle reali richieste di chi sceglie EQB".