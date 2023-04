Dacia Spring Extreme, modello elettrico top con motore 65 Cv

Saranno consegnate prima dell'estate, dopo che gli ordini si erano aperti il 18 gennaio, le prime Dacia Spring Extreme, versione con allestimento specifico e nuovo motore Electric 65. L'auto era stata annunciata agli inizi dell'anno al Salone dell'Auto di Bruxelles.

Il debutto di questo inedito gruppo propulsore - che eroga 48 kW pari appunto a 65 Cv - mette a disposizione dei clienti Spring l'abbinamento del motore a un innovativo riduttore che moltiplica la coppia trasmessa alle ruote.

Una soluzione ad alta efficienza che senza penalizzare pesi e dimensioni della batteria consente alla elettrica compatta di Dacia accelerazioni più brillanti e riprese in un range di utilizzo più ampio. Con il nuovo motore Electric 65, Spring Extreme propone un'autonomia di 220 km in ciclo Wltp Combinato e di 305 km in ciclo Wltp City.

Disponibile esclusivamente con Spring Extreme, questa nuova motorizzazione permetterò di consolidare la storia di successo della prima Dacia 100% elettrica (100mila ordini dal lancio) e di allargare la potenziale platea degli utilizzatori e dei clienti Spring.

La versione top di gamma in stile outdoor Extreme completerà la gamma dei quattro modelli della marca (Spring, Sandero, Duster e Jogger) e si distingue - come un vero e proprio modello - per contenuti che soddisfano gli utenti più esigenti.

Spring Extreme viene proposta in un nuovo colore, il Blu Ardesia, ma anche con una serie di caratteristiche esclusive a livello di design e di contenuti. All'esterno spiccano gli elementi verniciati in color rame, per le barre sul tetto, le calotte dei retrovisori, il logo sulle ruote, il logo Dacia sul portellone del bagagliaio e sotto i gruppi ottici.

A questo si aggiunge un originale 'stripping' con motivo topografico su porte anteriori e che rappresenta un riferimento allo snorkel (l'elemento distintivo di Duster) situato tra le porte e i parafanghi anteriori. Lo stesso elemento grafico con motivo topografico si ritrova a protezione dei battitacco e, in abitacolo, nel tappetino di gomma all'anteriore.

Le tonalità del rame caratterizzano anche l'abitacolo: questa finitura è presente sui pannelli delle porte anteriori, sulla cornice delle bocchette dell'aria e sul bordo del sistema di navigazione.

Sono specifici di Spring Extreme anche i sedili con impunture in color rame ed emblema Dacia Link ricamato in rilievo sullo schienale.

L'allestimento Extreme di Spring sostituisce l'allestimento Expression, che finora è stato scelto da oltre 8 clienti privati su 10. Il motore Electric 45 da 33 kW (45 Cv) resta invece abbinato al livello di allestimento Essential.